Kritt bis zu $ ​​1,000 Off op Samsung's Galaxy Tab S9 Serie

Samsung's Discover Week ass hei a si bidden e puer erstaunlech Offeren op hir lescht Gadgeten. Een Deal deen derwäert ass ze kucken ass d'Promotioun op der Galaxy Tab S9 Serie, perfekt wann Dir e méi groussen Ecran fir Är alldeeglech Aufgaben braucht.

Mat dëser Promotioun reduzéiert Samsung Präisser ëm bis zu $1,000. Déi gréisste Remise ass verfügbar fir den Galaxy Tab S9 Ultra, mat engem enorme $ 1,000 Off. D'Galaxie Tab S9 + gëtt vun $ 920 reduzéiert, an déi klengst Galaxy Tab S9 kritt $ 770 Remise.

Fir déi voll Remise ze notzen, musst Dir en Apparat austauschen. Samsung bitt den héchsten Austauschwäert vun $ 800 fir d'Galaxie Tab S8 Ultra a Galaxy Tab S9+. Déi aner zwee Tab S8 Modeller kënnen Iech $ 700 Remise kréien, an déi eeler Galaxy Tab S7 ass op $ 500 geschätzt. D'Austauschwäerter fir den Tab S9 falen liicht, awer Dir kënnt ëmmer nach grouss spueren wann Dir an Ärem alen Apparat handelt.

Zousätzlech zu der Trade-in Remise, werft Samsung e gratis Späicher Upgrade. Dëst bedeit datt all Tab S9 Modeller hir Späichere verduebelt kréien, mat dem klengste Tab S9 vun 128GB op 256GB, an den Tab S9+ an Tab S9 Ultra vu 256GB op 512GB. Den Tab S9 Ultra kann souguer op 16GB RAM an 1TB Späichere sprangen, während den Tab S9 e RAM Upgrade vun 8GB op 12GB kritt. Dës Späicher- an RAM Upgrades si wäerte bis zu $120.

Als Bonus bitt Samsung en $ 99 Add-on fir d'Galaxie Watch 6 wann Dir en Tab S9 Serie Apparat kaaft. Dëst ass eng Remise vun $ 250 op der Smartwatch.

Mat all Trade-ins a Remise kënnt Dir déi voll gelueden Galaxy Tab S9 Ultra fir just $ 519 kréien, erof vum urspréngleche Präis vun $ 1,619.

Verpasst net dës super Offeren a Promotiounen. Besicht de Link hei ënnen fir méi Informatioun.

Quellen:

- Samsung Galaxy Tab S9 Deal Link