Samsung Galaxy Ring Set fir Debut Niewent der Galaxy S24

Dem Samsung säin héich erwaarten Galaxy Ring gëtt erwaart säin Debut fréi d'nächst Joer ze maachen, potenziell d'Spotlight vun der Galaxy S24 beim Samsung sengem Upëff vum Event ze klauen. Notéierte Lecker Ice Universe huet Spekulatiounen ausgeléist datt de Smart Ring niewent der S24 Serie gestart gëtt, awer leider ass wéineg iwwer den Apparat zu dëser Zäit bekannt.

Laut fréiere Leckage gëtt gesot datt de Galaxy Ring Sensoren huet, déi fäeg sinn Gesondheetsdaten ze sammelen an op e Smartphone ze vermëttelen, ähnlech wéi de populäre Oura Ring. E gelakt Patent weist weider datt de Galaxy Ring als Instrument fir d'Gesondheetsverfolgung, Miessung, Iwwerwaachung an d'Eroplueden vu Fitness- a Schlofbezunnen Informatioun déngt.

Et schéngt datt Samsung Inspiratioun vum Oura sengem erfollegräichen Design hëlt, obwuel et derwäert ass ze notéieren datt Ice Universum héich vum Ring schwätzt trotz senge limitéierten Features. Wéi och ëmmer, de Galaxy Ring ass net deen eenzegen wearable Apparat un deem Samsung geschafft huet. D'Firma huet och d'Galaxie Brëller patentéiert, e multifunktionnellen Apparat deen virtuell Realitéit Headsets, augmentéiert Realitéit Headsets, Kopfhörer, Smartphones a Smart Brëller enthält.

Dës Galaxy Brëller kéinten potenziell als Samsung d'Äntwert op den Apple Vision Pro déngen, a si potenziell nach méi interessant wéi de Galaxy Ring. Wéi och ëmmer, et bleift onkloer wéini oder ob d'Galaxie Brëller tatsächlech op de Maart kommen.

Insgesamt weist dem Samsung säi Virfall an wearable Technologie mat der Galaxy Ring a Galaxy Glasses den Engagement vun der Firma fir seng Produktoffer an den Tech- a Gesondheetssecteuren auszebauen. Et wäert interessant sinn ze gesinn wéi dës Geräter vun de Konsumenten opgeholl ginn a wéi se sech géint d'Konkurrenz stackelen.

Definitiounen:

- Galaxy Ring: En zukünfteg wearable Apparat vu Samsung, dee geruff gëtt fir Gesondheetssensoren an Datensammlungsfäegkeeten ähnlech wéi den Oura Ring ze hunn.

- Galaxy S24: Den nächste Flaggschëff Smartphone an der Samsung Galaxy S Serie.

- Oura Ring: E ​​populäre wearable Apparat deen d'Gesondheets- a Schlofrelatéiert Daten verfollegt a iwwerwaacht.

- Galaxy Brëller: E multifunktionnellen Apparat vu Samsung dat virtuell Realitéit Headsets, augmentéiert Realitéit Headsets, Kopfhörer, Smartphones a Smart Brëller enthält.

Source: SamMobile