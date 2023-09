Samsung verëffentlecht One UI 6.0 Beta fir Galaxy A34

Samsung huet viru kuerzem déi héich erwaart One UI 6.0 Beta fir säi Galaxy A34 Smartphone a Groussbritannien gestart. Dës Beta Versioun, mam Label A346BXXU4ZWI1, weegt ongeféier 2GB a kënnt mat dem leschten Android 14 Betribssystem gebündelt.

Wärend de Beta-Programm a Groussbritannien ugefaang huet, gëtt erwaart datt et geschwënn an aner Länner wéi China, Indien, Korea, Däitschland a Polen ausgebaut gëtt. Dëst bedeit datt d'Galaxie A34 Benotzer an dëse Regiounen och kënnen erwaarden déi nei Features a Verbesserungen ze testen, déi an One UI 6.0 agefouert goufen.

Fir um Beta-Programm matzemaachen, mussen d'Galaxie A34 Besëtzer als éischt d'Samsung Members App op hiren Apparater installéieren. Vun do aus kënne se einfach fir de Beta Programm ufroen a waarden bis den Update verfügbar ass ënner der Software Update Sektioun an den Astellungen vun hirem Apparat.

De Galaxy A34 One UI 6.0 Beta Programm follegt déi erfollegräich Beta Programmer fir d'Galaxie S23 Serie an d'Galaxie A54. Samsung ass bekannt fir seng Benotzer aktiv am Test- a Verbesserungsprozess ze involvéieren, fir eng méi stabil a raffinéiert Softwareerfahrung fir seng Clienten ze garantéieren.

Mat One UI 6.0 zielt Samsung d'Gesamt Benotzererfarung ze verbesseren andeems se nei Features aféieren, d'Performance a Sécherheet verbesseren an d'Benotzerinterface optimiséieren. Als e groussen Update fir de fréiere One UI 5.5 gëtt erwaart bedeitend Verbesserungen an e frësche Look op d'Galaxie A34 ze bréngen.

