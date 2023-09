Entdeckt Samsung Sale: Top Deals op Telefonen, Fernseher a méi

De Samsung Discover Verkaf ass elo op fir all no enger kuerzer fréizäiteg Zougangsperiod. Mat enger breet Palette vu Produkter ugebueden, dorënner Telefonen, Fernseher, Apparater, wearables, an aner Top Tech, do ass eppes fir jiddereen.

E Standout Deal ass de Samsung Galaxy S23 Ultra, verfügbar vun $ 399 mat engem berechtegten Austausch. Zousätzlech zum reduzéierte Präis kréien d'Clienten och e gratis duebel Späichere Upgrade. Dëst ass eng exzellent Geleeënheet fir ee vun de Flaggschëff Telefone vu Samsung zu engem fantastesche niddrege Präis ze kréien, obwuel e Premium modernt Apparat fir den Austausch erfuerderlech ass.

Fir déi mat engem méi knappe Budget ass de Samsung Galaxy A54 verfügbar vun $ 124.99. Dëst beinhalt eng automatesch $75 Remise op den urspréngleche Präis vun $449.99, souwéi bis zu $250 verstäerkten Trade-in Kreditt. D'Galaxie A54 ass e gutt gemaachten a voll ausgestattene Smartphone dee grousse Wäert fir Suen ubitt.

Zousätzlech zu Telefonen huet den Discover Samsung Verkaf och Deals op Fernseher. Cliente kënne Rabatte vu bis zu $ ​​4,000 op QLED, OLED, an 8K Fernseher genéissen. Egal ob Dir no engem héichqualitativen Bild, liewege Faarwen oder déi lescht Technologie sicht, et gëtt en Fernsehsdeal fir Iech.

Mat méi Offeren a Flash Deals, déi an den nächsten Deeg lancéiert ginn, ass et derwäert de kompletten Entdeckt Samsung Verkaf ze kucken fir déi bescht Offeren ze fannen déi Äre Besoinen entspriechen. Halt en Aa op eis Updates duerch d'ganz Woch wéi mir déi Top Offeren ervirhiewen.

