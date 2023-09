Apple Partner mat Samsung fir OLED Panelen an der iPhone 15 Serie

Laut rezente Berichter, wäert Apple op Samsung vertrauen fir d'Majoritéit vun OLED Panelen fir hir zukünfteg iPhone 15 Serie ze bidden. Dës Entscheedung koum nodeems d'OLED Paneele vun BOE dem Apple Qualitéitskontrolltest gescheitert hunn, wat d'amerikanesch Firma gefouert huet fir säi koreanesche Partner ze wenden.

Ursprénglech goufen LG a Samsung erwaart LTPO OLED Affichage fir den iPhone 15 Pro an 15 Pro Max ze liwweren, wärend BOE soll Panele fir LTPS OLED Schiirme um iPhone 15 an iPhone 15 Plus liwweren. Wéi och ëmmer, Apple huet festgestallt datt d'BOE Produkter hir Ufuerderungen net entspriechen, wat se opgefuerdert hunn hir Bestellungen an der leschter Minutt ëmzegoen. D'Rumeuren hu virgeschloen datt BOE Probleemer mat de Punch Lächer fir Face ID erliewt huet, wat zu Apple seng Entscheedung resultéiert fir Bestellungen ëmzedeelen.

Wann BOE fäeg ass dës Themen bis zum Schluss ze léisen, kënnen se nach ëmmer e puer Bestellunge kréien fir Eenheeten ze fabrizéiert am Joer 2024. Allerdéngs bleift et onkloer ob BOE fäeg ass Apple's Standards ze treffen.

Apple ass agestallt fir den iPhone 15 Apparater haut um 10 Auer PDT z'entdecken, an et gëtt e Live Stream fir Zuschauer. Hei ass wat mir vun de Standard iPhone 15 Telefonen an de Pro Varianten erwaarden kënnen.

Definitiounen:

- OLED: Organesch Light-Emitting Diode, eng Displaytechnologie déi vibrant Faarwen an déif Schwaarz ubitt andeems se Liicht direkt vun eenzelne Pixel emittéiert.

- LTPO: Low-Temperature Polycrystalline Oxide, eng Versioun vun Dënn-Film Transistor (TFT) Technologie déi eng verbessert Energieeffizienz a variabelen Erfrëschungsraten op Affichage erlaabt.

- LTPS: Low-Temperature Poly-Silicon, e Halbleitermaterial dat an e puer Displaypanele benotzt gëtt fir d'Bildqualitéit ze verbesseren an de Stroumverbrauch ze reduzéieren.

- Face ID: Apple d'Gesiichtserkennungstechnologie benotzt fir sécher Authentifikatioun op hiren Apparater.

Quellen: BBC, The Verge