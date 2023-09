Samsung Galaxy Watch 6 Benotzer Rapport Band Problemer

By

D'Benotzer vun der Samsung Galaxy Watch 6 hu Problemer mam neie Bandedesign begéint, deen e Knäppche benotzt anstatt e Pin fir d'Entfernung. Wärend den neien Design geduecht ass eng méi praktesch Method ze bidden fir de Riem ze befestigen, huet et zu ongewollten Konsequenzen gefouert.

E puer Benotzer hunn erausfonnt datt zoufälleg Knäppercher kënnen d'Band loosse loossen. Dëst geschitt typesch wann et Drock um Handgelenk ass, deen de Knäppche op der banneschten Säit vum Gürtel zoufälleg aktivéiert. Dëst Thema gouf vu verschiddene Galaxy Watch 6 Besëtzer op Plattforme wéi Reddit bruecht.

Allerdéngs ass et derwäert ze notéieren datt net all Benotzer dëse Problem erliewen. E puer hu keng Probleemer mam neie Banddesign gemellt. Fir déi, déi Schwieregkeeten begéinen, hunn e puer virgeschloen d'Auer just iwwer dem Handgelenk ze droen, fir de Risiko ze minimiséieren datt de Knäppchen zoufälleg dréckt.

Eng potenziell Léisung fir dëse Problem ass zréck op déi eeler Bänner ze wiesselen, déi de Pinmechanismus benotzen, déi nach ëmmer kompatibel sinn mat der Galaxy Watch 6. Zousätzlech kënnen déi nei Knäppchen-baséiert Bänner och mat fréiere Modeller wéi d'Galaxie Watch 5 benotzt ginn. , bitt eng potenziell Léisung fir déi mat Probleemer.

Samsung Galaxy Watch 6: Iwwersiicht vun Features

D'Samsung Galaxy Watch 6 Lineup besteet aus zwee Modeller: d'Galaxie Watch 6 an d'Galaxie Watch 6 Classic.

D'Galaxie Watch 6 Classic huet eng beléifte Feature zréck bruecht, déi kierperlech rotéierend Bezel, déi et méi einfach Navigatioun erlaabt. Béid Modeller hunn Super AMOLED Always On Displays, 2GB RAM, 16GB Onboard-Speicherung, a bidden bis zu 40 Stonnen Batterieliewen.

