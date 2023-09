Wéi Samsung de Standard fir Android Smartwatches setzt

Samsung ass als Leader an der Smartwatch Industrie entstanen, besonnesch fir Android Benotzer. Wärend aner Smartwatch Hiersteller kämpfen fir eng nahtlos Erfahrung ze bidden, steet d'Samsung Galaxy Watch Serie aus als déi reift a raffinéiert Optioun wann se mat engem Android Telefon gepaart ginn.

Déi lescht Generatioun, d'Galaxie Watch 6 a Galaxy Watch 6 Classic, weisen dem Samsung säin Engagement fir Exzellenz. D'Classic Editioun, besonnesch, stellt de beléifte rotéierende Bezel erëm an, mécht d'Navigatioun méi intuitiv op de kompakten Ecran vun der Auer.

Dem Samsung seng Opmierksamkeet op Detailer ass evident am Design a Funktionalitéit vun den Aueren. Déi méi schlank Bezel ginn d'Aueren e méi schlankem Look, an déi méi grouss Affichë bidden méi Komfort wärend e kompakten Foussofdrock behalen. D'Galaxie Watch 6 Classic, aus héichqualitativen Edelstol gemaach, vermëttelt e berouegend Heft.

Ënnert der Hood huet d'Galaxie Watch 6 Serie en neien Exynos W930 Chip, wat et bis zu 18% méi séier mécht wéi seng Virgänger. Gepaart mat Google's Wear OS 4 a Samsung's One UI 5 Iwwerlagerung, bidden d'Aueren eng méi séier App Äntwert a méi glatter Navigatiounsiwwergäng.

Fir d'Wellness Feature vun der Galaxy Watch 6 Serie voll ze profitéieren, ass et recommandéiert d'Auer mat engem Samsung Galaxy Telefon ze koppelen an déi lescht Versioun vun der Samsung Health Monitor App z'installéieren. D'Aueren bidden eng breet Palette vu Wellness-Tools, dorënner Häerzfrequenzmonitoréierung, Elektrokardiogramm (EKG) Liesungen, a Kierperdatenanalyse.

Wéi och ëmmer, et ass derwäert ze bemierken datt an Tester d'Häerzgeschwindegkeet vun der Galaxy Watch 6 an der Galaxy Watch 6 Classic heiansdo e bësse méi niddereg Resultater am Verglach zu aneren Apparater zréckginn. Zousätzlech erfuerderen verschidde Funktiounen wéi Schlofcoaching op d'mannst 7 Deeg Daten fir genee Abléck ze ginn.

Samsung huet och bemierkenswäert Verbesserungen am Batterieliewen gemaach. D'Galaxie Watch 6 Classic kann bis zu zwee Deeg mat moderéierter Notzung daueren an ëmmer nach ongeféier 54% Batterie bleiwen um Enn vun engem 12-Stonne-Zyklus. Wéi och ëmmer, deeglech Laden ass ëmmer nach néideg, besonnesch wann Dir Schlof Tracking benotzt.

Allgemeng setzt d'Samsung Galaxy Watch 6 Serie en héije Standard fir Android Smartwatches. Seng nahtlos Integratioun mat Android Telefonen, raffinéierten Design, verbessert Leeschtung, an ëmfaassend Wellness Funktiounen maachen et eng Top Wiel am Smartwatch Maart.

