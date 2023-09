Samsung Fall Sale: Galaxy Watch 6 fir $ 100 mat neien Telefonkaaf

By

Samsung bitt de Moment e verlockende Deal als Deel vun hirem Hierschtverkaaf Event. Clienten kënnen e Samsung Galaxy Watch 6 fir sou wéineg wéi $ 100 kafen wann se en neien Telefon kafen. Déi berechtegt Telefone fir dëse Package Deal enthalen de Samsung Galaxy S23 Ultra an de Samsung Galaxy Z Fold 5.

D'Samsung Galaxy Watch 6, déi am August mat engem Startpräis vun $ 300 gestart gouf, ass elo verfügbar fir e wesentlech reduzéierte Präis vun $ 100 duerch dës Offer. Dësen Deal ass eng super Geleeënheet fir déi, déi iwwerleeën eng Smartwatch niewent hirem neien Telefon ze kafen. D'Erspuernisser variéieren jee no der Gréisst vun der Auer an der Wiel tëscht Bluetooth oder LTE Konnektivitéitsoptiounen.

Fir déi Basis 40mm Gréisst mat Bluetooth Konnektivitéit ass de Präis als Deel vum Package $ 100. Upgrade op d'44mm Optioun kascht $ 110, erof vum urspréngleche Präis vun $ 330. Op der LTE Säit sinn d'40mm an 44mm Varianten fir $ 120 respektiv $ 130 verfügbar. Déi Top-Spezifikatioun Versioun vun der Auer, déi e Verkafspräis vun $ 330 huet, kann elo fir $ 130 kaaft ginn, wat zu enger Spuer vun $ 250 resultéiert.

Wann eng Smartwatch net interesséiert ass, hunn d'Clienten och d'Méiglechkeet d'Galaxie Buds 2 Pro zu engem reduzéierte Präis vun $ 50 ze kafen, $ 130 Erspuernisser, wann se en Telefon kafen. Dës drahtlose Kopfhörer si verfügbar a wäiss, violett oder grafit.

Alternativ kënnen d'Clientë wielen eng Galaxy Tab S9 op hir Android Sammlung ze addéieren. Mat dësem Deal kënne se bis zu $230 op der 256 GB beige Tablet spueren. Den urspréngleche Präis vun der Tablet ass $ 920, awer mat dëser Offer wäert et nëmmen $ 690 kaschten, virausgesat datt de Kaf d'Galaxie S23 Ultra enthält.

Dëst Samsung Fall Verkaf Event presentéiert Clienten spannend Méiglechkeeten op verschidde Samsung Produkter ze spueren. Egal ob et en neien Telefon, eng Smartwatch, drahtlose Kopfhörer oder en Tablet ass, et gi Remise fir all Preferenz. Verpasst net dës iwwerzeegend Deals.

