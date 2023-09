Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: E massive Tablet mat beandrockende Features

Samsung huet nach eng Kéier d'Grenze vun der Gréisst gedréckt mat senger leschter Tablet, der Galaxy Tab S9 Ultra. Mat engem giganteschen 14.6-Zoll AMOLED-Bildschierm an engem schlanken Design, ass dësen Tablet e Kraaftwierk wann et ëm de Multimediaverbrauch kënnt.

Ee vun de Standout Feature vun der Galaxy Tab S9 Ultra ass säi beandrockende Display. Mat enger Resolutioun vun 2,960 x 1,848 an engem 16:10 Aspekt Verhältnis, ass den Ecran perfekt fir Filmer a Videoen ze kucken. D'Faarwen si vibrant an hell, a mat enger Erfrëschungsrate vu bis zu 120Hz, bitt den Tablet glat Scrollen a reaktiounsfäeger Touchinput. Zousätzlech ënnerstëtzt den Tablet HDR10 +, wat d'visuell Erfahrung nach méi verbessert.

Wat d'Hardware ugeet, ass de S9 Ultra beandrockend dënn, moosst nëmmen 0.21 Zoll déck a waacht 1.6 Pond. Trotz senger grousser Gréisst huet Samsung et fäerdeg bruecht den Tablet zolidd a gutt gemaach ze fillen. Et huet souguer eng IP68 Waasser- a Staubbeständegkeet Zertifizéierung, bäidréit Haltbarkeet a Fridden vum Geescht fir déi, déi hir Tablet iwwerall wëllen genéissen, och no Waasser.

De S9 Ultra exceléiert och an der Audioleistung. Samsung huet exzellent Spriecher an den Tablet gepackt, déi immersiv Tounqualitéit liwweren. Egal ob Dir Filmer kuckt oder Musek genéisst, d'Audioerfahrung um S9 Ultra ass top.

Wärend den Tablet beandrockend Feature bitt, kënnt et mat e puer Nodeeler. Android Apps sinn nach ëmmer net fir méi grouss Schiirme optimiséiert, an déi massiv Gréisst vum Tablet kann et schweier maachen fir laang Zäit ze halen. Zousätzlech kënnt de S9 Ultra mat engem héigen Präisstag, wat et eng Investitioun mécht fir déi, déi e groussen Ecran a mächteg Hardware prioritéieren.

Als Conclusioun ass de Samsung Galaxy Tab S9 Ultra eng bemierkenswäert Tablet déi e beandrockende Display, mächteg Hardware an immersiven Audio ubitt. Et ass vläicht net fir jiddereen wéinst senger Gréisst a Präis, awer fir déi, déi e méi groussen Ecran an eng qualitativ héichwäerteg Multimedia Erfahrung schätzen, ass de S9 Ultra derwäert ze berécksiichtegen.

Definitiounen:

- AMOLED: Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode. Eng Displaytechnologie déi lieweg Faarwen an héich Kontrastverhältnisser ubitt.

- IP68: Eng Zertifizéierung déi d'Resistenz vun engem Apparat géint Waasser a Stëbs ugeet.

- HDR10+: En High Dynamic Range (HDR) Format deen d'visuell Qualitéit verbessert andeems de Kontrast a Faarfgenauegkeet erhéicht gëtt.

Quell: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Review vun Engadget an CNET