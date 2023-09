Samsung Galaxy S24 Ultra: Schlëssel Spezifikatioune fir Upcoming Flagship Leaked

En Tippter huet Schlësselspesifikatioune vun der héich erwaarten Samsung Galaxy S24 Ultra gedeelt, suggeréiert datt de Flaggschëff Smartphone e Produktivitéitsfokuséierten Apparat wäert sinn. Geméiss dem Leck gëtt d'Galaxie S24 Ultra erwaart de Snapdragon 8 Gen 3 SoC an e Quad hënneschte Kamera Setup ze hunn gefouert vun enger 200-Megapixel primär Kamera. Et gëtt och rumoréiert mat engem 120Hz Erfrëschungsrate Display an Titanframes ze kommen.

Déi angeblech Spezifikatioune goufe vum Tipster Yogesh Brar (@heyitsyogesh) op X (fréier Twitter) gedeelt. De Leck suggeréiert datt d'Galaxie S24 Ultra op Android 14 baséiert op One UI 6 leeft an e 6.8-Zoll QHD + Dynamic AMOLED LTPO Display mat engem 120Hz Erfrëschungsrate huet. D'Kraaft vum Apparat wäert méiglecherweis dem Qualcomm säi nach net ugekënnegt Snapdragon 8 Gen 3 SoC sinn, wat en Upgrade vum Snapdragon 8 Gen 2 SoC ass an der aktueller Galaxy S23 Serie.

Wat d'Kamerafäegkeeten ugeet, gëtt d'Galaxie S24 Ultra rumoréiert mat engem Quad-Heckkamera-Setup ze bidden. Déi primär Kamera gëtt gesot datt se en beandrockende 200-Megapixel-Sensor hunn, begleet vun engem 50-Megapixel-Telefoto-Shooter, engem 12-Megapixel-Sensor, an engem 10-Megapixel-Sensor. Fir Selfies a Videochats gëtt eng 12-Megapixel Frontkamera erwaart.

Fuert den Trend vu sengem Virgänger weider, d'Galaxie S24 Ultra ass méiglecherweis eng 5,000mAh Batterie mat 45W Schnellladung Support. Zousätzlech gëtt et Rumeuren datt Samsung Titanframe benotze fir eng verstäerkte Haltbarkeet, en Ofwiesselung vum Aluminiumchassis, deen a fréiere Galaxy S Modeller gesi gouf.

Wärend de genaue Verëffentlechungsdatum vun der Galaxy S24 Serie nach net bekannt ass, gëtt et erwaart am Januar oder Februar d'nächst Joer ze starten. D'Galaxie S24 Ultra gëtt gemellt an zwou Konfiguratiounen verfügbar: 12GB RAM mat 256GB Späicheren, an 8GB RAM mat 128GB Späichere.

Wéi de Startdatum ugeet, ginn méi Detailer iwwer d'Galaxie S24 Ultra erwaart online opzemaachen. Samsung Enthusiaster kënnen an den nächste Méint op weider Informatioun iwwer den Handset freeën.

Quellen: Yogesh Brar (@heyitsyogesh) op X (fréier Twitter), Galaxy Unpacked Event am Februar dëst Joer.