Samsung Galaxy S23 FE: Wat ze erwaarden vun der Upëff vum Fan Edition

By

D'Samsung Galaxy S23 Fan Edition (FE) ass agestallt fir säin Debut Enn September ze maachen, a geleckte Biller hunn eis schonn e Sneak Peek a säin Design a seng Feature ginn. Den kommenden Apparat gëtt erwaart eng markant Ähnlechkeet mat der Galaxy S23 ze droen, mat engem 6.3 Zoll Display mat engem 120Hz Erfrëschungsrate. Et gëtt ugedriwwen entweder vun engem Snapdragon 8 Gen 1 oder Exynos 2200 SoC, zesumme mat 8GB RAM a Späicheroptiounen vun 128GB oder 256GB.

Déi geleckte Biller, déi op der TENAA Zertifizéierungs Websäit opgetaucht sinn, verroden datt d'Galaxie S23 FE en ähnlechen hënneschte Kamera Setup mat der Galaxy S23 deelt, awer mat enger liicht Upassung an der Flashplazéierung. D'Dimensioune vum Telefon ginn als 158.0mm x 76.5mm x 8.2mm gemellt, an et waacht ongeféier 210 Gramm.

Den Affichage vun der Galaxy S23 FE gëtt rumoréiert fir 6.3 Zoll mat enger Resolutioun vun 2340 × 1080 Pixel ze moossen, fir eng scharf a kloer visuell Erfahrung ze garantéieren. Et gëtt och erwaart eng 120Hz Erfrëschungsrate ze bidden, déi Benotzer méi glatter Interaktiounen a Scrollen ubidden.

Wat d'Performance ugeet, wäert d'Galaxie S23 FE méiglecherweis entweder mat engem Snapdragon 8 Gen 1 Chipsatz oder engem Exynos 2200 SoC ausgestatt sinn, ofhängeg vun der Regioun. Niewent 8GB vum RAM gëtt dësen Apparat erwaart fir séier an effizient Multitasking ze liwweren an Ressourceintensiv Uwendungen z'ënnerstëtzen.

D'Späicheroptioune si méiglecherweis 128GB an 256GB Varianten enthalen, obwuel erweiterbar Späichere net uginn ginn. Fir Benotzer déi prioritär Fotoen a Videoen erfaassen, kann déi méi grouss Späicherkapazitéit déi léifste Wiel sinn.

Wärend detailléiert Kameraspezifikatiounen net an de geleckte Biller geliwwert ginn, Rumeuren suggeréieren datt d'Galaxie S23 FE e robuste Kamerasystem wäert hunn. Dës Konfiguratioun kann en 50-Megapixel primäre Sensor, eng 8-Megapixel Teleobjektiv an eng 12-Megapixel ultra-breet Objektiv enthalen. Selfie-Enthusiaster kënnen eng 10-Megapixel-Frontkamera erwaarden, ordentlech an engem zentréiert ausgeriichtte Lach-Punch Ausschnëtt.

Fir verlängert Notzung z'ënnerstëtzen, gëtt d'Galaxie S23 FE erwaart mat enger 4370mAh Batterie an 25W kabelt Schnellladungssupport ze kommen.

Op der Softwarefront ass den Apparat méiglecherweis op Android 13-baséiert One UI 5.1 lafen, déi Zougang zu de leschten Software Featuren a Verbesserungen ubitt.

Insgesamt versprécht de Samsung Galaxy S23 FE eng spannend Ergänzung zu der Fan Edition Serie ze sinn mat sengem beandrockende Display, mächtege Leeschtung, a fortgeschratt Kamerafäegkeeten.

Quellen:

- Tom's Guide

- TENAA Zertifizéierungs Websäit