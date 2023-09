Samsung Galaxy S23 FE 5G: Präis, Spezifikatioune a Release Datum Leaked

Samsung ass agestallt fir d'Galaxie S23 FE 5G als budgetfrëndlech Alternativ zu senger Flaggschëff Galaxy S23 Serie ze verëffentlechen. Wärend den offiziellen Startdatum nach net bestätegt gouf, ass den Handset op Zertifizéierungsplazen gesi ginn, wat suggeréiert datt d'Verëffentlechung imminent ass. Déi lescht Leck verroden d'Präisser an d'Späicheroptioune vun der Galaxy S23 FE 5G.

Nom Tippter Abhishek Yadav, wäert d'Galaxie S23 FE 5G bei Rs geprägt ginn. 54,999 fir d'128GB Späichervariant a Rs. 59,999 fir den 256GB Späichermodell an Indien. Dëst positionéiert d'Galaxie S23 FE 5G als eng méi bezuelbar Optioun am Verglach mat der normaler Galaxy S23, déi bei Rs ufänkt. 74,999.

D'Galaxie S23 FE 5G gëtt rumoréiert e 6.4-Zoll Dynamic AMOLED Display mat enger 120Hz Erfrëschungsrate ze hunn. Et gëtt erwaart op Android 13 ze lafen a véier Joer OS Updates a fënnef Joer Sécherheetspatches ze kréien. Den Apparat kann vun engem Exynos 2200 SoC ugedriwwe ginn, obwuel d'US Variant gesot gëtt mat der Snapdragon 8 Gen 1 SoC ze kommen.

Wat d'Kamerafäegkeeten ugeet, gëtt d'Galaxie S23 FE 5G spekuléiert fir en Triple Heckkamera-Setup mat enger 50-Megapixel primärer Kamera, enger 8-Megapixel sekundärer Kamera an enger 12-Megapixel Telekamera ze sporten. Fir Selfies kann et eng 10-Megapixel viischt Kamera hunn. D'Batteriekapazitéit gëtt rumoréiert 4,500mAh ze sinn an den Apparat gëtt erwaart fir kabellos Laden op 25W a drahtlos Laden z'ënnerstëtzen.

D'Galaxie S23 FE 5G zielt d'Benotzer eng méi bezuelbar Optioun ze bidden, wärend nach ëmmer Schlësselfeatures a Spezifikatioune ubidden, déi an der Flaggschëff Galaxy S23 Serie fonnt goufen. Mat senge kompetitive Präisser an beandrockende Spezifikatioune ass et méiglecherweis Konsumenten unzezéien déi no engem qualitativ héichwäertege Smartphone zu méi niddrege Käschten sichen.

