Samsung Galaxy A25 5G Gerücht fir geschwënn ze starten: Wat ze erwaarden

Den Nofolger vun der Samsung Galaxy A24 ka geschwënn ukommen, laut Rumeuren. Den zukünftege Apparat, rumoréiert de Samsung Galaxy A25 5G genannt ze ginn, gouf elo op der Geekbench Benchmarking Websäit opgezielt, wat eis e puer Abléck an seng Spezifikatioune gëtt.

Baséierend op der Oplëschtung gëtt de Samsung Galaxy A25 5G erwaart mat engem Octa-Core Exynos 1280 SoC gepaart mat bis zu 8GB vum RAM. Et gëtt och Rumeuren datt den Telefon mat enger dräifach Kamera op der Heck kënnt an e Waasserdrop Notch um Display.

D'Geekbench Oplëschtung weist datt déi angeblech Galaxy A25 5G d'Modellnummer SM-A256B huet a mat bis zu 8GB vum RAM kënnt kommen. Et gëtt erwaart op Android 14-baséiert One UI 6.0 out-of-the-box ze lafen. D'Lëscht suggeréiert och datt den Apparat insgesamt sechs Cores op 2.00GHz an zwee Cores op 2.40GHz wäert hunn, wat gegleeft ass en Deel vum Exynos 1280 SoC ze sinn.

Op der Geekbench Benchmarking Websäit huet de Samsung Galaxy A25 5G gemellt 973 Punkten am Single-Core Test an 2,106 am Multi-Core Test. Leider gëtt d'Lëscht keng weider Detailer iwwer den Apparat.

Wat den Design ugeet, leckte Rendere vun der Samsung Galaxy A25 5G proposéieren eng schwaarz Faarfvariant. De Smartphone schéngt eng Ähnlechkeet mat der Galaxy S23 5G ze droen, mat enger vertikaler dräifach Kamera op der Heck, déi an dräi getrennten kreesfërmeg Slots op der ieweschter lénkser Ecke vum Réckpanel läit. D'Front vum Apparat gëtt erwaart e Waasserdrop Notch ze weisen.

Déi geleckte Rendering weisen och datt de Samsung Galaxy A25 5G säin Power Button a Volumen Rocker op der rietser Säit wäert hunn, während déi lénks Säit méiglecherweis den SIM Kaart Slot hält. Um ënnen ass den Telefon mat engem USB Type-C Hafen an engem 3.5 mm Kopfhörerjack. Zousätzlech kann den Handset potenziell e Säitmontéierte Fangerofdrucksensor ubidden.

Insgesamt schéngt de Samsung Galaxy A25 5G eng spannend Ergänzung zu der Samsung Linn vu Smartphones ze sinn. Bis elo gëtt et keng offiziell Bestätegung vu Samsung iwwer de Startdatum oder déi komplett Spezifikatioune vum Apparat. Wéi och ëmmer, baséiert op der geleckter Informatioun, schéngt d'Samsung Galaxy A25 5G e verspriechend Mid-Range Smartphone mat beandrockende Featuren ze sinn.

