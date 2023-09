Jagex läscht Pay-to-Win Features vum RuneScape's Hero Pass

RuneScape Entwéckler Jagex huet op de Réckbléck vun der Spillgemeinschaft reagéiert an kontroverse Pay-to-Win Komponenten aus sengem nei lancéierten Hero Pass geläscht. Den Hero Pass, vermaart als "ëmmer Belounungssystem", krut iwwerwältegend negativ Feedback vu Spiller, besonnesch wat d'Fäegkeet ugeet fir Ënnerwelt Emblemen an Niveauen am Pass ze kafen. Zousätzlech, Ännerungen un Inhalt buffs an der Daily Challenge System och Onzefriddenheet ënnert de Spiller Basis verursaacht.

Jagex huet am Ufank en Update verëffentlecht als Äntwert op de Spiller Feedback awer huet séier hire Feeler an engem aneren Update unerkannt, a seet: "Mir hunn duerchernee gemaach." Den Entwéckler erkennt datt de Start vum Hero Pass vill Spiller alienéiert a frustréiert huet an entschëllegt sech fir hir falsch Uerteel. Jagex erkennt elo de Besoin fir d'Gemeinschaft ze lauschteren, iwwer hir Handlungen ze reflektéieren an déi néideg Ännerungen ze maachen.

Fir d'Bedenken unzegoen, Jagex huet direkt e puer dréngend Ännerungen am Spill gemaach. D'Kapazitéit fir Hero Pass Niveauen an Underworld Emblemen ze kafen ass direkt geläscht ginn, während Inhaltsbuffs d'nächst Woch komplett aus dem Hero Pass eliminéiert ginn. Ausserdeem wäerten XP-Buffs net méi an der Premier Belounungsstreck abegraff sinn a wäerten nëmmen duerch Spillspill fir all Spiller erreechbar sinn. Den Daily Challenge System gëtt an den nächste Wochen nei agefouert, an d'Hero Pass Belounungen ginn nei ausgeglach fir se méi zougänglech ze maachen.

Jagex zielt fir d'Vertraue mat der Gemeinschaft duerch dës Ännerungen opzebauen, an ze erkennen datt déi lescht Woch e wesentleche Schued un der Spiller-Entwéckler Bezéiung verursaacht huet. Spiller déi onzefridden sinn mat hirem Premier Pass Kaf kann e Remboursement sichen andeems Dir Clientssupport kontaktéiert.

Wärend dësen Update vun der Gemeinschaft insgesamt begréisst gouf, erkennt Jagex datt laangfristeg Ännerungen Zäit daueren kënnen. Si plangen enk mat der Gemeinschaft zesummen ze schaffen fir den Design vum Hero Pass ze iwwerdenken an ze iteréieren, fir sécherzestellen datt d'Ännerunge mat Spiller Erwaardungen a Wënsch ausriichten.

