Nintendo Switch 2 Rumeuren: Breath of the Wild Demo Showcased verbessert Grafiken a Luedzäiten

Rumeuren iwwer Nintendo seng nächst Konsol, tentativ den 'Switch 2' genannt, sinn zënter kuerzem zirkuléiert. Laut Berichter vun Eurogamer a VGC, ausgewielt Entwéckler haten d'Méiglechkeet d'Konsole während Gamescom 2023 ze Demo. D'Demo huet eng verstäerkte Versioun vun The Legend of Zelda: Breath of the Wild gewisen, obwuel d'Spezifizitéite vun de Verbesserungen zu där Zäit net geliwwert goufen.

Nei Rumeuren Detailer sinn elo aus engem rezenten Nate the Hate Podcast erauskomm. De Host huet behaapt datt d'Gamescom Tech Demo weist Breath of the Wild op 4K 60fps lafen, mat der bemierkenswäerter Verbesserung d'Eradikatioun vun de Laaschtzäiten. Et ass wichteg ze klären datt dës Rumeuren net implizéieren datt de Switch Starttitel mat der nächster Hardware nei verëffentlecht gëtt. Et gouf éischter benotzt fir d'technesch Fortschrëtter vum Nofolger ze demonstréieren.

Et ginn och Fuerderungen datt d'Tech Demo DLSS 3.5 benotzt huet, Nvidia's Echtzäit AI Upscaling Technologie. Wéi och ëmmer, et ass onsécher ob d'Demo de komplette Feature-Set vun der 3.5 Versioun benotzt huet, sou wéi Frame Generatioun. D'Inklusioun vun DLSS war e Spekulatiounsthema fir de Switch Nofolger fir e puer Joer, an d'Ernimmung vun der 3.5 Versioun ass sécherlech interessant.

Wärend dem Podcast-Gespréich huet de Host ernimmt datt de Mäerz 2024 e méiglechen Datum war, obwuel et net kloer war ob dëst op en Entdeckungs- oder Verëffentlechungsdatum bezeechent. Virdrun Rumeuren virdrun dëst Joer suggeréiert eng spéider 2024 Verëffentlechung fir de Switch 2.

Et ass wichteg ze notéieren datt dës Rumeuren net offiziell vun Nintendo zu dëser Zäit bestätegt ginn. D'Informatioun baséiert op Quellen an Hörsay. Zousätzlech, wann dës Spezifikatioune richteg sinn, ass et essentiell ze berücksichtegen datt d'Tech Demo, déi op Gamescom ugewise gëtt, net onbedéngt d'Features vun der leschter Konsole reflektéieren.

Wéi dës Rumeuren weider zirkuléieren, ass et spannend d'Méiglechkeeten vun enger verbesserter Versioun vum Breath of the Wild um 'Switch 2' ze iwwerdenken. Wéi och ëmmer, bis déi offiziell Ukënnegung vun Nintendo gemaach gëtt, sollten dës Rumeuren mat engem Salzkorn geholl ginn.

