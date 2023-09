Nanyang Technological University Singapur huet ugekënnegt datt et méi Kursinhalt am Zesummenhang mat AI an digitaler Gesondheet an de Léierplang vun der Lee Kong Chian School of Medicine wäert addéieren. Vun nächster Joer un, gëtt digital Gesondheet als vertikale Coursen am ganze fënnef-Joer Bachelor of Medicine a Bachelor of Surgery Programm integréiert. E puer vun de Coursen, déi abegraff sinn, sinn medizinesch Datewëssenschaft, Datenanalyse, an AI.

Den aktualiséierten Curriculum zielt fir Studenten e staarke Fundament an den etheschen a juristesche Konsequenze vun AI a Gesondheetsinformatik ze bidden. Studente ginn och un AI a medizinesch Technologien wéi Telehealth, Gesondheetsapps a wearables, a personaliséiert molekulare Medizin ausgesat. D'Zil ass d'Studente mat dem néidege Wëssen a Fäegkeeten auszerusten fir kresend an zouversiichtlech Benotzer vun der Technologie an hirer zukünfteg medizinescher Carrière ze ginn.

Zousätzlech zum neie Coursinhalt wäert d'Medizinesch Schoul och méi tech-aktivéiert Léierinstrumenter ofsetzen. Virtuell Realitéit (VR) gëtt benotzt fir de kardiorespiratoresche System ze léieren, an E-Simulatoren ginn fir Medikamenter Rezept an elektronesch medizinesch records (EMR) Training benotzt. Dës Tools wäerten d'Schüler d'Verständnis an d'praktesch Uwendung vun der medizinescher Technologie weider verbesseren.

Fir déi technologesch Aspekter vum Léierplang ze ergänzen, gëtt et och en erweiderten Ëmfang vun de medizinesche Geeschteswëssenschaften an de Programm integréiert. Dëst zielt d'Studenten mat Fundamentalfäegkeeten ze equipéieren fir kritesch mat Technologie ze engagéieren, klinesch Onsécherheet ze managen an un Ännerungen an der Gesondheetspraxis unzepassen.

Quellen:

- Nanyang Technologesch Universitéit Singapur

- Lee Kong Chian School of Medicine

Philips APAC ernennt neie Managing Director

Royal Philips huet de Peter Quinlan als neie Managing Director vu Philips Asia-Pacific ernannt. De Quinlan, e laangjärege Beamte vun der Firma, huet virdru Philips 'MR, CT, an diagnostesch Röntgenbildungsgeschäfter an APAC, Japan, Indien, Latäinamerika, an de Mëttleren Osten an Afrika gefouert.

Dem Quinlan seng extensiv Erfahrung an Expertise am Gesondheetstechnologieberäich huet hien den ideale Kandidat fir d'Roll gemaach. Philips ass zouversiichtlech a seng Fäegkeet fir d'APAC Organisatioun op weider Erfolleg ze féieren. Dem Quinlan seng Leidenschaft fir eng éischtklasseg Gesondheetsversuergung entsprécht dem Philips säin Zweck fir d'Gesondheet an d'Wuelbefannen vun de Leit ze verbesseren.

Royal Philips gesäit dëse Rendez-vous als e kritesche Moment an der digitaler Transformatioun vun der Gesondheetsariichtung an APAC. Duerch hir integréiert Workflow-Léisungen, intelligent verbonne Systemer an Apparater, an integréiert Diagnostik, zielt Philips d'Produktivitéit ze erhéijen, d'Resultater ze verbesseren an d'Gesamterfahrung vum Patient a Personal ze verbesseren. De Quinlan freet sech op déi staark Bezéiunge mat Clienten an Akteuren an der Regioun ze bauen.

Quellen:

- Royal Philips

Yashoda Group of Hospitals Partners with Fujifilm for Enhanced Endoscopy Training

Yashoda Group of Hospitals huet sech mat Fujifilm Indien zesummegeschafft fir eng Trainings- a Fuerschungsanlag fir Basis a fortgeschratt GI Endoskopie opzebauen. Dës Ariichtung gëtt Gastroenterologen d'Méiglechkeet fir aktualiséiert ze bleiwen iwwer déi lescht Technologien an endoskopeschen Ultraschall, ERCP, Drëtt Raum Endoskopie, an diagnostescher Endoskopie.

D'Partnerschaft zielt fir d'Fäegkeeten an d'Wëssen vun den Dokteren am Beräich vun der Endoskopie ze verbesseren. D'Formatiounsanlag wäert verschidde Programmer a Coursen ubidden fir sécherzestellen datt d'Dokteren gutt ausgestatt sinn fir d'Ufuerderunge vun hire Patienten z'erreechen. Zousätzlech wäert d'Facilitéit och Trainings- an Beobachtungsprogrammer fir Dokteren aus der ganzer Asien-Pazifik Regioun ubidden.

Quellen:

- Yashoda Group vun Spideeler

- Fujifilm Indien

Apollo Telehealth lancéiert Nout- an ICU Servicer bei NTPC

Apollo Telehealth huet Nout- an ICU-Servicer iwwer Telemedizin op néng Stroumgeneratiounsanlagen vun der National Thermal Power Corporation (NTPC) agefouert. D'Zil ass medizinesch Versuergung méi no un d'NTPC Aarbechtskräften ze bréngen, d'Sécherheet an d'Gesondheetszougang ze verbesseren.

D'TeleEmergency an TeleICU Servicer sinn net nëmme fir Mataarbechter verfügbar, awer och fir hir Famillen erweidert. Dës Initiativ garantéiert datt qualitativ héichwäerteg medizinesch Versuergung an direkt Hëllef fir déi, déi an de Kraaftwierker schaffen, zougänglech sinn. Apollo Telehealth's Telemedizin Servicer wäerten hëllefen d'Gesondheetsresultater ze verbesseren an fristgerecht medizinesch Interventiounen ze bidden wann néideg.

Source:

- Apollo Telehealth

- National Thermal Power Corporation (NTPC)