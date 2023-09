Roblox annoncéiert Pläng fir op PlayStation Konsolen ze lancéieren

Roblox, déi immens populär Kannerspillplattform, huet seng Pläng ugekënnegt fir seng Disponibilitéit auszebauen andeems se op Sony's PlayStation Konsolen lancéieren. Dës Beweegung kënnt wéi de Roblox probéiert seng Positioun als eng vun de populäersten Spillplattformen op der Welt ze verstäerken. De Moment huet Roblox méi wéi 60 Milliounen deeglech Spiller, awer et huet Kritik iwwer Bedenken iwwer inadequater Inhaltmoderatioun konfrontéiert.

Virdrun war Roblox nëmmen op Computeren, mobilen Apparater a Microsoft Xbox One Konsole spillebar. Wéi och ëmmer, déi kommend Verëffentlechung wäert Roblox zougänglech maachen op PlayStation 4 an PS5 ab Oktober 2023. Dës Expansioun op PlayStation Konsolen mécht nei Méiglechkeeten fir Roblox op fir e méi breede Publikum z'erreechen an seng scho bedeitend Spillerbasis ze erhéijen.

Ee vun de Faktoren, déi dem Roblox seng Popularitéit féieren, ass säi Schwéierpunkt op d'Schafung. Am Géigesaz zu traditionelle Spiller erlaabt Roblox Spiller net nëmme Spiller ze spillen, awer och hir eege bannent der Plattform erstellen. Dës eenzegaarteg Feature huet Roblox e Favorit gemaach ënner jonke Leit, déi am Spilldesign interesséiert sinn, hinnen d'Tools ubidden fir kreativ ze sinn a souguer potenziell In-Game Währung mam Numm Robux ze verdéngen.

Wéi och ëmmer, dem Roblox seng Popularitéit huet och d'Untersuchung ugezunn. Bedenken iwwer d'Inhaltsmoderatioun vun der Plattform goufen opgeworf, besonnesch wat d'potenziell Belaaschtung vu Kanner un onpassend Inhalt ugeet. Berichter weisen datt d'Zuel vun de Kanner, déi no Hëllef erreechen an Bedenken iwwer Roblox ausdrécken, bedeitend eropgaang ass zënter dem Ufank vun der Pandemie. Organisatiounen wéi den NSPCC a Childline hunn d'Bedierfnes fir eng besser Moderatioun a Sécherheetsmoossname beliicht fir jonk Spiller ze schützen.

Zousätzlech zu der PlayStation Start, huet Roblox och aner spannend Entwécklungen ugekënnegt. Dëst beinhalt en neie Charakterkreatiounssystem an e Kommunikatiounsinstrument mam Numm Roblox Connect. Interessanterweis benotzt Roblox Connect motion-capture Technologie fir Spiller z'erméiglechen hir real-Welt Ausdrock a Kierpersprooch am Spill ze representéieren. Andeems Dir hir eege Kamera benotzt, kënnen d'Spiller hir Gesiichtsausdréck op hir In-Game Charaktere transferéieren, fir eng méi immersiv a personaliséiert Spillerfahrung ze kreéieren.

D'PlayStation Start an aner nei Fonctiounen goufen op der Roblox alljährlechen Entwéckler Konferenz ugekënnegt. Eng oppe Beta Versioun vu Roblox gouf fréier dëst Joer op Meta Quest verëffentlecht a krut positive Feedback, mat iwwer eng Millioun Downloads an den éischte fënnef Deeg. De komplette Start op Meta Quest ass fir spéider dëse Mount geplangt.

Zesummegefaasst, dem Roblox säin Upëff vum Start op PlayStation Konsolen ass e wichtege Schrëtt an der Expansioun vun der Plattform a weider Dominanz an der Spillindustrie. Iwwerdeems Roblox Kritik iwwer Inhalt Moderatioun konfrontéiert ass, huet seng eenzegaarteg Schwéierpunkt op Benotzer-generéiert Inhalt a Kreativitéit et e Favorit ënnert jonke Spiller gemaach. De PlayStation Start an nei Features wéi Roblox Connect weisen den Engagement vun der Plattform fir Innovatioun an eng méi immersiv Spillerfarung ze liwweren.

