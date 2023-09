Porsche 911 Carrera T: Eng liicht a reng Fuererfahrung

De Porsche 911 Carrera T ass zréck fir d'992-Generatioun a bitt dem Purist seng speziell Fahrerfahrung. Inspiréiert vum liichte 1968 911 T Homologatiounsauto, ass de Carrera T tëscht de Standard Carrera a Carrera S Modeller positionéiert. Et huet Performance-orientéiert Features, déi typesch fir High-End 911 Modeller reservéiert sinn.

D'Kraaft vum Carrera T ass en 3.0-Liter Zwilling-Turbocharged flaach-sechs Motor mat 379 Päerd an 331 lb-ft Dréimoment. Et ass mat enger siwe-Vitesse manuell gearbox als Standard gepaart, mat der Optioun vun aacht-Vitesse PDK automatesch Transmissioun. De Carrera T waacht ongeféier 100 Pond manner wéi de Standard Carrera dank Gewiicht spueren Moossnamen wéi reduzéierter Schallisolatioun, eng Hecksëtz Läschung (déi ouni Käschte bäigefüügt ka ginn), liicht Glas, an eng méi kleng Batterie.

De Carrera T kënnt mat dem Porsche's sport-ofgestëmmte PASM aktive Suspensiounssystem, engem Dréimoment-vektoréierende limitéierter Rutschdifferenzial an en aktive Sportauspuffsystem ausgestatt. Et huet och e verstoppte Set vun 20- an 21-Zoll Rieder, de Sport Chrono Package, an optional Hannerachslenk. De baussenzegen ënnerscheet sech duerch Agate Grey Trimm a Säit Decals.

Bannen an der Kabine bitt de Carrera T eng Non-Nonsense Approche mat Sportssëtzer an d'Optioun fir 18-Wee verstellbare Sëtzer oder voll Carbon Eemere. Wärend d'Gewiichtreduktiounsefforten d'Kabine méi lauter maachen, bleift de Carrera T e frëndlechen deegleche Chauffer mat enger komfortabeler Fahrt an einfacher Manöverbarkeet am Traffic.

Op der Strooss liwwert de Carrera T eng spannend Leeschtung mat engem Sprint op 60 mph an 4.3 Sekonnen mat der manueller Transmissioun oder 3.8 Sekonnen mat der PDK. Säin brillante Chassis, präzis Lenkung, a Mangel u Bloat erlaben chirurgesch Präzisioun a Vertrauen op technesche Sektiounen, wat et ganz erfreelech mécht op twisty Stroossen.

Wärend de Carrera T d'Streck-fokusséiert Fäegkeeten vun de Porsche's GT Modeller net erreechen kann, bitt et Approche an Opreegung op der richteger Strooss. Mat senger liicht Konstruktioun a Leeschtungsfeatures liwwert de Carrera T eng reng Fahrerfahrung fir Enthusiaster.

Quellen: Automotive News, Porsche Cars Nordamerika