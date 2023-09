30XX: A Worthy Homage to Mega Man X

Capcom hu vläicht seng Produktioun vun neie Spiller an der Mega Man Franchise reduzéiert, awer Battery Staple Games hält de Geescht vun der Serie lieweg mat senger leschter Verëffentlechung, 30XX. Dëst Roguelit Spill baut op säi Virgänger, 20XX, bitt eng allgemeng Verbesserung an e wiirdeg Hommage un de beléifte Mega Man X.

D'Spill an 30XX follegt d'Schabloun vun der klassescher Mega Man X Serie. D'Spiller lafen a pistéieren duerch aacht thematesch Niveauen, déi jidderee mat engem usprochsvollen Chefkampf ophalen. Ënnerwee sammelen se nei Waffen a Fäegkeeten nodeems se all Chef besiegt hunn. Wéi och ëmmer, den eenzegaartegen Twist am 30XX ass datt d'Niveaue prozedural generéiert ginn, déi eng aner Erfahrung mat all Run ubidden. Et ginn och vill Upgrades verfügbar fir d'Chancen ze balanséieren. D'Spiller kënnen tëscht zwee spielbaren Charaktere wielen, Ace an Nina, déi déi ikonesch Charaktere vun Zero an X aus der Mega Man X Serie spigelen.

Ee vun de Standout Feature vum 30XX ass seng glat a reaktiounsfäeg Kontrollen. Dësen Niveau vu Präzisioun ass entscheedend an engem Spill dat staark op Fäegkeet a Genauegkeet hänkt. Trotz der schneller Aktioun, hält d'Spill konsequent Frame Tariffer a Bewegungstechnologie déi sech aussergewéinlech fillt. Charaktere sinn agile a kënne präzis Hindernisser mat Liichtegkeet navigéieren.

Während all Etapp kënnen d'Spiller "Augs" entdecken, déi d'Fäegkeete vun hirem Charakter fir d'Dauer vum Laf verbesseren. Dës Augs variéiere vun der Erhéijung vun der Schuedausgang fir Schëlder ze liwweren déi Schued absorbéieren. Mat ongeféier 240 Aug fir ze entdecken, gëtt et genuch Méiglechkeet fir Spiller mat verschiddene Bauvarianten ze experimentéieren. Zousätzlech kënnen d'Spiller "Cores" fannen, déi Rüstungsstécker sinn, déi nei Fäegkeeten ginn, sou wéi duebel Spréng oder kuerz Hovers. Dës ginn essentiell fir déi spéider Stadien vum Spill z'iwwerliewen.

Wann d'Spiller zwangsleefeg e Run verléieren, ginn se zréck an den Hub a kënnen d'Währung genannt Memoria op permanent Upgrades verbréngen. Dës Upgrades reichen vun der Verbesserung vun der Startgesondheet an der Energie fir zousätzlech Niveauwahlen ze kréien nodeems Dir e Chef besiegt huet. Dëse Meta-Progressiounssystem nivellert d'Spillfeld a füügt en anert Zil fir d'Spiller ze striewen.

30XX stellt en neie Modus vir mam Numm Mega Mode, deen eng méi traditionell Plattformerfahrung ubitt. Wärend d'Niveauen nach ëmmer zoufälleg generéiert ginn, erlaben spéider Versuche nom Ausfall de Spiller all Kéier duerch déi selwecht Etapp ze lafen. Dës Fonktioun erlaabt Spiller ze üben an Niveau Layouten ze léieren, mécht et méi frëndlech fir déi, déi eng manner randomiséiert Erfahrung léiwer.

Zousätzlech zu der Single-Player Experienz bitt 30XX Co-op Modus fir béid Couch an Online Multiplayer. Iwwerdeems d'Performance e klengen Hit kéint huelen, ass d'Freed vun engem extra Charakter fir Goodies ze sammelen an d'Bosse ze besiegen, méi wéi all kleng Réckschlag. Et gëtt och e Gemeinschaftsmodus wou d'Spiller Niveaue kënne genéissen entworf vu Matbierger, zousätzlech Inhalt an endlos Méiglechkeeten ubitt.