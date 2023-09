Resistor: E Spaass-gefëllte CarPG Racing Spill dat Racing an Abenteuer kombinéiert

En neit a spannend Rennspill mam Numm Resistor ass agestallt fir de Spaass an d'Opreegung an de Genre zréckzebréngen. Entwéckelt als CaRPG (Car Role Playing Game), Resistor bitt Spiller méi wéi just High-Speed-Rennen. Et huet eng oppe Welt, eng Entscheedung-baséiert narrativ, an extensiv Personnalisatioun a Gefierer. D'Spill gëtt mat enger Kombinatioun vu Burnout a Mass Effect verglach, fir eng eenzegaarteg an ambitiéis Spillerfahrung ze kreéieren.

Lead Designer Violet McVinnie, déi virdru un der Mass Effect Serie an de Codemaster Fahrspiller geschafft huet, huet d'Haaptelementer vum Resistor erkläert. D'Rennen am Spill geet net drëm Turnéier ze gewannen oder déi éischt Plaz z'erreechen. Amplaz konzentréiert et sech op Stunt Racing, mat Spiller déi Takedowns, Driften a Flips maachen fir Stilpunkten ze verdéngen. Dës Punkte kënnen als Währung benotzt ginn fir spektakulär Racing a komplett Erausfuerderungen ze belounen.

De Racing fënnt an enger oppener Welt mat sechs verschiddenen Ëmfeld statt, just virum Ozeanbuedem vun enger zukünfteg Versioun vu San Francisco. D'Spiller kënnen dës Ëmfeld souwuel an hiren Autoen wéi och zu Fouss entdecken, sprëtzeg Charaktere treffen an Quests ofgeschloss hunn. D'Spill huet e liewege Cartoon-Stil an ass an enger Welt gesat wou siwe Megakorporatiounen d'Regierung ëmgedréit hunn.

Resistor geet iwwer Rennen an Abenteuer, a integréiert Elementer vun engem CaRPG. D'Spiller kënnen Quests ausfëllen fir e Kader vu Personnagen opzebauen, déi de Spiller als Passagéier an hirem Gefier bäitrieden. Choixen, déi am ganze Spill gemaach ginn, wäerten Konsequenzen hunn, potenziell Spiller op verschidde Weeër féieren an et erlaben hinnen och de Béisen an hirer eegener Geschicht ze ginn. Ruff an Afloss iwwer d'Spillwelt an d'Charaktere wäerten och eng Roll spillen, mat Spiller déi fäeg sinn Terrainen z'änneren an an ongewéinleche Chefschluechte matzemaachen, déi Musikschluechte involvéieren.

Resistor füügt och en eenzegaartegen Twist un d'Personaliséierung. D'Spiller kënnen hir Personnagen, Gefierer verkleeden, a souguer Entréesmusek auswielen. D'Spill hëlt Inspiratioun vum Ringer, mat all Racer huet hiren eegene Stil a Perséinlechkeet.

Zesummegefaasst, Resistor bitt eng erfrëschend a lëschteg Rennspillerfahrung déi Racing, Abenteuer an RPG Elementer kombinéiert. Mat senger eenzegaarteger Spillmechanik, extensiv Personnalisatiounsoptiounen, an enger branchéierter narrativ, Resistor ass sécher d'Spiller engagéiert ze halen an ze begeeschteren. Och wann e Verëffentlechungsdatum net ugekënnegt gouf, waarden d'Spiller gespaant op d'Chance dëse Kaleidoskop vun Iddien ze erliewen.

Quellen:

- Artikel Quell: Eurogamer