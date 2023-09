Apple annoncéiert grouss Spilltitelen déi op iPhone kommen

Dem Apple säi rezent iPhone Event huet e puer spannend Neiegkeete fir Gameren gewisen, wéi den Tech Riese ugekënnegt huet datt grouss Spilltitele wéi de Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Death Stranding, Assassin's Creed Mirage, an The Division Resurgence um iPhone 15 Pro verfügbar sinn. spéider dëst Joer an Ufank 2024.

Dank dem Opstig vu Cloud Gaming ass et elo méiglech PC- a Konsolspiller op mobilen Apparater ze spillen. Wéi och ëmmer, well dës Spiller op den Telefon gestreamt ginn, sinn d'Spiller ofhängeg vun der Internetgeschwindegkeet fir eng glat Spillerfahrung. Apple's méi nei Silizium, sou wéi d'M1- a M2-Serie Chips, huet d'Spill op seng Laptops méi machbar gemaach, an d'Firma huet virdru hir Fäegkeeten op Keynotes bewisen. Wéi och ëmmer, Spillentwéckler hu sech zéckt fir Apple seng Fuerderunge fir Gameren op Macs z'ënnerhalen. Den iPhone, op der anerer Säit, huet eng grouss Benotzerbasis déi aktiv Spiller spillt, sou datt et eng attraktiv Plattform fir AAA Verëffentlechungen mécht.

Déi zukünfteg Disponibilitéit vu groussen Titelen wéi Assassin's Creed Mirage, agestallt fir de 5. Oktober op Konsolen a PCs op den iPhone am fréien 2024 ze starten ass e bedeitende Meilesteen. Mat Peripheriegeräter wéi dem Razer säi Kishi Controller, wat d'Spillerfahrung op mobilen Apparater verbessert, hunn d'Spiller e nahtlosen Wee fir dës Spiller op hiren Handyen ze genéissen. D'Resident Evil an Death Stranding Spiller sinn och geplangt fir op den iPhone 15 Pro a Pro Max méi spéit dëst Joer ze starten.

Insgesamt markéiert d'Ukënnegung vun Apple e grousse Schrëtt fir Konsol- a PC-Spillerfarungen op mobilen Apparater ze bréngen. Mat ëmmer méi Interesse fir Gaming op Smartphones kënnen d'Spiller sech freeën net nëmmen déi üblech mobil Spillerinne Offeren ze genéissen, awer och héichqualitativ AAA Verëffentlechungen op hiren iPhones.

