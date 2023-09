Den Afloss vun Zesummenaarbecht Tools op Innovatioun an der digitaler Aarbechtsplaz verstoen

Zesummenaarbecht Tools wéi Slack an Teams sinn essentiell op der digitaler Aarbechtsplaz ginn, wat Teams erlaabt ze kommunizéieren an op afstand ze schaffen. Wéi och ëmmer, eng nei Etude vum MIT Sloan Management Review beliicht d'Wichtegkeet ze verstoen wéi d'Wieler, déi an dësen Tools gemaach goufen, Innovatioun beaflossen.

D'Etude huet festgestallt datt d'Entscheedung fir e private Grupp oder eng ëffentlech Grupp duerch Zesummenaarbecht Tools ze kreéieren Teams op verschidde Weeër Richtung Innovatioun setzen. Laut Wietske Van Osch, engem Associé Professer op der Michigan State University, kann d'Wiel tëscht ëffentlechen a private Kanäl wichteg Implikatioune fir déi kreativ Resultater vun Teams hunn.

Zesummenaarbecht an ëffentleche Kanäl gouf fonnt fir méi pertinent fir Entwécklungskreativitéit ze sinn, wat d'Kombinatioun oder d'Erweiderung vun existente Konzepter involvéiert fir nei Resultater ze produzéieren. Op der anerer Säit ass disruptiv Kreativitéit, déi d'Problemer nei definéiert fir nei Léisungen ze fannen, méi wahrscheinlech aus Gruppen erauskënnt, déi Kommunikatioun op privat setzen.

Wéi och ëmmer, d'Etude seet och datt Mëssverstäerkung tëscht dëse Weeër zu engem Stall an der Kreativitéit féieren kann. Fir Innovatioun ze förderen, mussen d'Manager strategesch denken a verschidde Feature vun Zesummenaarbechtsinstrumenter mat passenden Kommunikatiounsstrukturen kombinéieren.

D'Etude bitt dräi Punkte fir Manager ze berücksichtegen:

1. Wielt Zesummenaarbecht Handwierksgeschir datt souwuel ëffentlech a privat Plazen erlaben.

2. Fannt Weeër fir privat Gruppen z'ënnerstëtzen an d'Wëssen an dëse Gruppen zur méi breeder Organisatioun zur Verfügung ze stellen.

3. Kombinéiert verschidde Gruppen fir verschidde Weeër fir verschidden Aarte vu Kreativitéit ze kreéieren.

Et ass wichteg fir Leader ze erkennen datt et keng een-Gréisst-passt-all Approche fir Innovatioun gëtt. De Burcu Bulgurcu, en Assistent Professer op der Ted Rogers School of Management vun der Toronto Metropolitan University, betount d'Noutwendegkeet fir d'Benotzer z'empfänken fir verschidde Weeër fir Kreativitéit z'ënnerhalen an se ze profitéieren fir de Potenzial vun der digitaler Aarbechtskräft ze maximéieren.

Insgesamt beliicht dës Fuerschung d'Bedeitung vu klenge Choixen an Zesummenaarbecht Tools fir Innovatioun op der digitaler Aarbechtsplaz ze féieren. Déi eenzegaarteg Weeër ze verstoen, déi dës Tools fir Kreativitéit leeschten, kënnen d'Manager hëllefen Innovatioun ze förderen an dat vollt Potenzial vun hiren Teams ze profitéieren.

Quell: MIT Sloan Management Review

Definitiounen:

- Entwécklungskreativitéit: Kombinéieren oder ausbaue bestehend Konzepter fir nei Resultater ze produzéieren.

- Disruptive Kreativitéit: Déi kreativ Zerstéierung vun engem Objet oder Problem fir eng nei Perspektiv ze bréngen.

Quellen:

- MIT Sloan Management Review: "De déifgräifend Afloss vu klenge Choixen an der digitaler Zesummenaarbecht" - [Quell]

– Wietske Van Osch – Canada Research Chair in Enterprise Social Media and Digital Collaboration at HEC Montreal and Associate Professor at Michigan State University.

- Burcu Bulgurcu - Assistent Professer a Rogers Cybersecure Catalyst Fuerschungskolleg an der Toronto Metropolitan University's Ted Rogers School of Management.

Notiz: Dësen Artikel ass e Resumé vum Quellartikel an enthält keng direkt Zitater.