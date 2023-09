D'Wichtegkeet vun der On-Time Auto Versécherung Erneierung an Indien

Eng gëlteg Autosversécherungspolice ze hunn, déi d'Verantwortung vun Drëttpersounen ofdeckt, ass obligatoresch fir all Gefierer, déi an ëffentleche Plazen an Indien gefouert ginn, sou wéi de Motor Vehicles Act, 1988. déi dës gesetzlech Ufuerderung entsprécht. Nieft der Haftungsofdeckung vun Drëttubidder kënnen d'Persounen och fir ëmfaassend Pläng entscheeden, déi finanziell Schutz am Fall vu Gefierschued oder Accidenter ubidden.

Ee wichtege Grond fir Är Autosversécherungspolice op Zäit ze erneieren ass Iech selwer vu gesetzleche Verbëndlechkeete ze schützen. Fuere mat enger ofgelaafer Politik kann zu heftege Geldstrofe féieren, wa se vun de Verkéiersbeamten gefaange ginn. Déi intelligent Wiel ass Är Autosversécherung op Zäit ze erneieren fir Strofe ze vermeiden.

Är Autosversécherung op Zäit ze erneieren ass och wichteg fir konsequent finanzielle Schutz. Autosaccidenter oder Schied kënnen onerwaart geschéien, an eng valabel Versécherungspolice ze hunn garantéiert datt Dir geschützt sidd géint finanziell Verloschter fir Reparaturskäschten oder Verbëndlechkeete fir Drëttpersounen.

No-Claim Bonus (NCB) Virdeeler sinn en anere Grond fir Är Politik op Zäit ze erneieren. Wann Dir keng Fuerderungen während der Politikperiod maacht, kënnt Dir NCB sammelen, wat en Ureiz ass fir sécher ze fueren. Dëse Bonus erlaabt Iech Är Gesamtversécherungskäschte ze reduzéieren wann Dir Är Politik erneiert.

Problemfräi Fuerderungsveraarbechtung ass och ofhängeg vun der Zäit Erneierung. D'Verzögerung vun der Erneierung vun Ärer Politik kann zu Verspéidungen bei der Regelung vun Fuerderungen oder souguer Streidereien féieren. Fuerderunge ginn net bezuelt wann d'Politik net virum Verfallsdatum erneiert gëtt.

Fir d'Zesummefaassung, d'Erneierung vun der Autosversécherung op Zäit ass essentiell fir dem Gesetz ze respektéieren, finanzielle Schutz ze genéissen an effektiv Ofdeckung ze garantéieren. Et ass wichteg Är Autosversécherung gutt virum Verfallsdatum ze erneieren fir Strofen ze vermeiden an Iech selwer finanziell geschützt ze halen. Investitioun an enger Autosversécherungspolice mat engem vertrauenswürdege Fournisseur, wéi Bajaj Allianz General Insurance, kann Iech déi néideg finanziell Ënnerstëtzung a Virdeeler ubidden wéi Null Abschiebungsdeckung, 24/7 Spothëllef, Transportvirdeel, a méi.

Definitiounen:

Motor Vehicles Act, 1988: E legalt Gesetz an Indien dat Reglementer fir Motor Gefierer a Stroosseverkéier am Land virschreift.

Drëtt Partei Verbëndlechkeete: Déi finanziell Verpflichtungen oder Verantwortung vun engem Individuum oder Entitéit vis-à-vis vun Drëttpersounen am Fall vun engem Schued oder Verletzung verursaacht vum Versécherte Gefier.

No-Claim Bonus (NCB): En Ureiz, dee vun Versécherungsgesellschaften u Versécherungsgesellschaften zur Verfügung gestallt gëtt, déi keng Fuerderungen während der Politikperiod maachen.

