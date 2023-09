Remote Digital Monitoring Programm hëlleft Patienten kontrolléiert Blutdrockmiessungen z'erreechen

E Fern digitalen Iwwerwaachungsprogramm huet villverspriechend Resultater gewisen fir Patienten mat onkontrolléierten héije Blutdrock ze hëllefen kontrolléiert Blutdrockmiessungen z'erreechen, laut nei Fuerschung presentéiert op der American Heart Association's Hypertension Scientific Sessions 2023. D'Etude evaluéiert d'Effekter vun engem neien digitale Hypertonie Management Programm op 54 Gemeinschaftsgesondheetskliniken an 13 Staaten an den USA.

D'Patienten, déi um Programm deelhuelen, goufe mat enger digitaler Telefonsapplikatioun geliwwert, déi hinnen opgefuerdert huet hir Blutdrockmessungen an aner ähnlech Informatioun ze bidden. Gesondheetsspezialisten an de Kliniken hunn d'Informatioun iwwer e webbaséierten Portal iwwerpréift, wat et erlaabt d'Bewäertung vun der Medikamenter vun de Patienten an all Symptomer oder Schwieregkeeten ze begéinen. De Portal huet Patienten prioritär baséiert op Niveau vun der Suerg, an d'Kliniker konnte mat Patienten iwwer d'App oder iwwer Telefon kommunizéieren fir Coaching ze bidden oder Behandlungsännerungen ze maachen. D'Patiente goufen och doheem Blutdrockmonitore a pädagogesch Materialien iwwer Ernährung a mental Gesondheet geliwwert.

D'Studie huet festgestallt datt Patienten, déi op d'mannst 90 Deeg um Programm deelgeholl hunn, eng bedeitend Verbesserung vun der Blutdrockkontrolle erlieft hunn. Am Ufank vum Programm haten nëmmen 31% vun de Patienten kontrolléiert Blutdrock, während um Enn vun der Studieperiod 61% kontrolléiert Blutdrockmessungen erreecht hunn. Ënnert Patienten, déi ufanks onkontrolléiert Blutdrock haten, hunn iwwer d'Halschent (55%) kontrolléiert Blutdrock erreecht nodeems se um Programm deelgeholl hunn. Spueneschsproocheg Participanten, déi d'spuenesch Versioun vun der Iwwerwaachungsapp benotzt hunn, hunn nach méi héich Erfollegsraten gesinn, mat 70% kontrolléiert Blutdrockmiessungen z'erreechen.

"Mir waren iwwerrascht datt méi wéi 50% vun de Participanten um Programm fäeg sinn Blutdrockkontrolle z'erreechen. Dës Resultater weisen datt d'Kombinatioun vun de Fern-Digital-Iwwerwaachungsfäegkeeten vun der App mat Feedback vun de Kliniker d'Tauxe vun der Blutdrockkontrolle an enger realer-Welt-Risikobevëlkerung verbesseren, "sot den Haaptstudie Autor Dr. Irina Yermilov. D'Resultater suggeréieren datt dësen digitale Gestiounsprogramm de Potenzial huet fir d'Resultater ze verbesseren an d'Tariffer vum onkontrolléierten Blutdrock ze reduzéieren, wat zu manner Häerzattacken a Schlaganfall féiert. Zukünfteg Studien iwwerpréiwen wéi eng Charakteristike vum Programm am meeschten zur Blutdrockkontrolle bäidroen.

Et ass wichteg ze bemierken datt d'Etude Aschränkungen hat, dorënner de potenzielle Mangel u Generaliséierbarkeet fir méi breet Populatiounen an d'Feele vun enger Kontrollgruppe déi Standardfleeg kritt. Wéi och ëmmer, dës fréi Erkenntnisser ënnersträichen d'Versprieche vun digitale Fern Iwwerwaachungsprogrammer fir d'Bluttdrockkontrolle an d'Gesamtresultater vum Patient ze verbesseren.

Quell: American Heart Association