Meta-Sorter: AI-baséiert Method verbessert Biome Labeling a Mikrobiome Echantillon

Fuerscher vun der Huazhong University of Science and Technology hunn eng nei AI-baséiert Method genannt "Meta-Sorter" entwéckelt fir d'Biom-Etikettéierung fir Mikrobiomeproben ze verbesseren. D'Studie, publizéiert an der Zäitschrëft Environmental Science and Ecotechnology, weist wéi Meta-Sorter neural Netzwierker benotzt an Léiertechniken transferéiert fir d'Erausfuerderung vun onkomplett Informatioun an der MGnify Datebank unzegoen.

D'Meta-Sorter Approche besteet aus zwee Schlëssel Schrëtt. Als éischt gëtt en neuralt Netzwierkmodell gebaut mat iwwer 118,000 mikrobielle Proben aus 134 Biome an hir entspriechend Biome-Ontologie. Dëse Modell erreecht eng beandrockend duerchschnëttlech AUROC (Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve) vun 0.896, präzis Klassifikatioun vun Echantillon mat detailléierte Biomeinformatioun.

Den zweete Schrëtt beinhalt d'Benotzung vun Transfer Léieren mat nei agefouerte Proben déi verschidde Charakteristiken hunn. D'Fuerscher hunn 34,209 nei Proben aus 35 Biome agebaut, dorënner aacht nei, an den Transferneurnetzmodell. Dëst huet zu engem aussergewéinlechen Duerchschnëtts AUROC vun 0.989 gefouert, déi effektiv Biomeinformatioun fir nei agefouert Echantillon virausgesot als "Mixed Biome" bezeechent.

Meta-Sorter weist eng Gesamtgenauegkeetsquote vun 96.7% bei der Klassifikatioun vun Echantillon mat onkomplett Biome Annotatiounen. Dësen Duerchbroch léist Themen vu Kaskadfehler a mécht nei Méiglechkeete fir Wëssen Entdeckung an der Ëmweltfuerschung an aner wëssenschaftlech Disziplinnen op.

Zousätzlech verfeinert Meta-Sorter d'Biome Annotatiounen fir ënner-annotéiert a falsch annotéiert Proben. Seng automatesch Uweisung vu präzise Klassifikatiounen un zweedeiteg Echantillon gëtt wäertvoll Abléck iwwer d'Original Literatur. D'Differenzéierung vu Proben a spezifesche Ëmweltkategorien verbessert d'Zouverlässegkeet an d'Validitéit vun de Fuerschungsconclusiounen.

Wéi standardiséierte Protokoller fir d'Soumissioun vun Daten an d'Meta-Daten-Inkorporatioun weider entwéckelen, gëtt Meta-Sorter erwaart d'Analyse an d'Interpretatioun vu mikrobiellen Gemeinschaftsproben ze revolutionéieren. Et wäert méi genee an Asiicht Entdeckungen am Beräich vun der Mikrobiomefuerschung an doriwwer eraus erlaben.

Source:

Nan Wang et al., Verfeinerung vun Biome-Etikettéierung fir grouss-Skala mikrobielle Gemeinschaftsproben: Leveraging neural Netzwierker an Transferléieren, Ëmweltwëssenschaft an Ökotechnologie (2023). DOI: 10.1016/j.ese.2023.100304