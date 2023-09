Reddit stellt Post Iwwersetzung Feature an Updates Help Center vir

Reddit, déi populär Online Plattform, huet eng nei Feature enthüllt déi d'Benotzer erlaabt Posts a verschidde Sproochen ze iwwersetzen. Am Ufank wäerten et aacht Sprooche verfügbar sinn, dorënner Englesch, Spuenesch, Däitsch, Franséisch, Portugisesch, Italienesch, Hollännesch a Schwedesch.

Fir Zougang zu dëser Iwwersetzungsfunktioun ze kréien, kënnen d'Benotzer einfach op de "Iwwersetzen" Knäppchen klickt, deen ënner dem Redditor säi Benotzernumm uewen um Post läit. Wéi och ëmmer, fir dës Fonktioun ze benotzen, mussen d'Benotzer als éischt hir léifste Sprooch an den Astellunge wielen. De Moment ass dës Feature nëmmen op Android an iOS Apparater verfügbar, souwéi fir Benotzer déi op der Webplattform ausgeloggt sinn.

Zousätzlech zu der Post Iwwersetzung experimentéiert Reddit och mat Iwwersetzunge fir Kommentarer op iOS an Android. A sengem rezente Post huet d'Firma säi Plang opgedeckt fir déi ganz Gespréichserfarung op Reddit an der nächster Zukunft méisproocheg ze maachen.

Ausserdeem huet Reddit viru kuerzem säin Help Center aktualiséiert. Den Help Center déngt elo als zentralen Hub deen de Moderator Help Center kombinéiert an de Benotzer all déi néideg Ënnerstëtzungsressourcen ubitt déi se brauchen. Dësen Update kënnt op den Fersen vum Reddit seng Aféierung vum Mod Helper Programm, deen Moderatore belount fir hir Matbierger Moderatoren ze hëllefen.

Mat dësen neie Featuren an Updates zielt Reddit d'Benotzererfarung ze verbesseren an méisproocheg Gespréicher a senger Gemeinschaft ze förderen.

Quellen:

- Reddit