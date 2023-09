De Realme 5G Verkaf: Remise an Offeren op ausgewielte Smartphones

De Realme 5G Verkaf ass elo live, bitt Clienten an Indien d'Méiglechkeet grouss op ausgewielte Realme 5G Smartphones ze spueren. D'Verkafsdatume si vum 11. September bis de 17. September, a Cliente kënne vu verschiddene Remise an Offeren op Smartphones profitéieren wéi de Realme Narzo 60x, Realme 11 5G, a Realme 11 Pro 5G.

Wärend dem Verkaf kënne Cliente bis zu Rs spueren. 12,000 op de Kaf vun engem berechtegten Realme 5G Telefon. D'Remisen enthalen direkt Reduktiounen am Präis, souwéi Bankofferen an Austausch Deals.

Ee vun de markéierten Offeren ass eng direkt Remise vu Rs. 1,000 op den nei lancéierten Realme Narzo 60x 5G. Dëse Smartphone, verfügbar a 4GB + 128GB an 6GB + 128GB RAM a Späicherkonfiguratiounen, ka fir Rs kaaft ginn. 11,999. Zousätzlech kënnen Keefer och eng 2X Mënzbelounung am Wäert vun bis zu Rs kréien. 279 a gratis 6 Méint Écran Schued Schutz.

D'Realme 11 Serie, dorënner de Realme 11 5G, Realme 11 Pro, a Realme 11 Pro+, sinn och zu reduzéierte Präisser verfügbar. De Realme 11 5G huet eng Remise vu Rs. 1,500, wärend de Realme 11 Pro a Realme 11 Pro+ eng Remise vun Rs hunn. 2,000. Keefer kënnen och profitéieren vun enger gratis EMI Optioun op all Varianten vun dëse Smartphones, mat Präisser rangéiert vun Rs. 21,999 bis Rs. 25,999.

Aner Smartphones am Verkaf enthalen de Realme 11x 5G, dee mat enger gratis EMI Optioun ugebuede gëtt awer keng Remise. Et ass verfügbar a 6GB + 128GB an 8GB + 128GB RAM a Späicheroptiounen, Präis bei Rs. 14,999 an Rs. 15,999, respektiv.

De Realme Narzo 60 5G a Realme Narzo 60 Pro 5G kréien och Remise vu Rs. 1,300 an Rs. 2,000, respektiv. Zousätzlech gëtt et eng Bank Rabatt vun Rs. 250 verfügbar op ICICI, Kotak Mahindra, an Axis Bank Debit- a Kreditkaarttransaktiounen.

Insgesamt bitt de Realme 5G Verkaf Clienten eng Chance fir op héichqualitativ Smartphones mat fortgeschratt 5G Fäegkeeten ze spueren. Mat Remise, Offeren, a verschidde Finanzéierungsoptioune verfügbar, ass et eng super Zäit fir op e Realme 5G Telefon ze upgrade.

Quellen:

- [Quell 1]

- [Quell 2]