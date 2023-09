Razorpay Acquis Digital Invoicing Startup BillMe fir Client Engagement ze verbesseren

By

Fintech Unicorn Razorpay huet d'Acquisitioun vu BillMe ugekënnegt, eng digital Rechnung a Client Engagement Start-up. De Mumbai-baséierte Start-up huet eng Plattform entwéckelt déi zielt fir Pabeierrechnungen z'eliminéieren an d'Wäertadditioun fir Händler duerch digital Rechnung ze verbesseren. Dëst markéiert déi aacht Acquisitioun vum Razorpay, déi säi Portfolio ausgebaut huet zënter dem Ezetap am August 2022 kaaft huet.

Mat dëser Acquisitioun probéiert Razorpay Geschäfter mat engem Hybridmodell z'erméiglechen, deen hinnen erlaabt méi effektiv mat hire Clienten ze engagéieren. Wéi kontaktlos a reibungslos Modi vun der Interaktioun weider Popularitéit ënnert de Konsumenten gewannen, zielt Razorpay d'BillMe Fäegkeeten ze profitéieren fir Händler eng héich personaliséiert an interaktiv Rechnungserfarung ze bidden. Razorpay-generéiert digital Rechnungen wäerten Features ubidden wéi Feedback an Ëmfrooptiounen, wat Händler erlaabt hir Engagementstrategien unzepassen op Basis vu Konsumentevirléiften.

BillMe, gegrënnt am 2018, huet schonn iwwer 4,000 Geschäfter zerwéiert, dorënner grouss Marken wéi McDonald's, Burger King, Decathlon, a Cinepolis. D'Plattform erlaabt d'Geschäfter mat digitaler Rechnung an ënner 10 Minutten live ze goen, Prozesser ze streamlinéieren déi normalerweis vill méi laang daueren. Ausserdeem erméiglechen d'Selbstserve-Dashboards, déi vu BillMe geliwwert ginn, Händler fir Clientsverhalen ze analyséieren, personaliséiert Kampagnereegelen opzebauen, a Cross-Sales a Promotiounen ze erliichteren.

D'Clientë profitéiere vun der streamlinederer a méi séierer Kasseerfahrung, déi duerch digital Rechnung geliwwert gëtt. Si brauche keng Suergen méi iwwer d'Späicheren oder d'Erhuelung vu Pabeierrechnungen fir zukünfteg Referenz. Amplaz wäerten déi digital Rechnungen liicht zougänglech sinn a kënnen als multidimensional Tool fir Händler benotzt ginn fir hir Clienten besser ze verstoen, engagéieren an ze zielen.

Razorpay gesäit e grousst Potenzial am globalen digitale Empfängermaart, dee virgesinn ass fir $ 2.3 Milliarde bis 2027 z'erreechen. Andeems de BillMe seng Offeren integréiert, zielt Razorpay fir Geschäfter ze hëllefen erauszekommen andeems d'Clientengagement verbessert gëtt, d'Clienten behalen an hir Marketingfäegkeeten stäerken. Dës Acquisitioun entsprécht dem Razorpay seng Visioun fir e vertrauenswürdege One-Stop-Shop fir all Bezuelléisungen ze ginn, Catering fir Geschäfter vun alle Gréissten.

Gegrënnt am 2014, huet Razorpay scho Bezuelungstechnologie Léisunge fir iwwer 8 Millioune Geschäfter geliwwert. D'Firma huet $ 817 Milliounen u Finanzéierung vu prominenten Investisseuren geséchert wéi Lone Pine Capital, Sequoia Capital India, Tiger Global, a MasterCard. Mat der Zousatz vu BillMe setzt Razorpay weider säi Foussofdrock an der Fintech Industrie auszebauen a seng Positioun als e féierende Spiller am Bezuelungsraum ze verstäerken.

