Impressionante Star Fox Arwing Fräizäit am Starfield

By

Eng nei an héich beandrockend Raumschëff Erhuelung ass am Bethesda's Space RPG Starfield entstanen. Inspiréiert vun der beléifter Star Fox Serie, huet de soziale Medien Benotzer 'BuckyArt1701' e personaliséiert Schëff entwéckelt baséiert op der ikonescher Arwing. Den offiziellen Starfield Social Media Kont huet souguer e puer Screenshots vun dëser bemierkenswäerter Kreatioun gedeelt.

Starfield bréngt Elementer vu klassesche Bethesda Rollespiller mat spannende Raumschëff Dogfights zesummen. D'Kapazitéit fir Äert Schëff ze personaliséieren erlaabt Spiller eenzegaarteg an erkennbar Designen ze kreéieren. Zënter senger Verëffentlechung hunn d'Fans scho Schëffer erstallt inspiréiert vu Star Trek, Star Wars, Battlestar Galactica, an The Expanse.

Wärend d'Star Fox Serie zënter enger laanger Zäit keen neien Entrée gesinn huet, erlaabt dës Arwing Erhuelung zu Starfield d'Fans temporär hire Wonsch fir dem Fox McCloud seng intergalaktesch Aventuren zefridden ze stellen. Fir déi, déi méi Weltraum-Hondfights um Nintendo Switch verlaangen, ass d'Revisioun vu klassesche Star Fox Erfarungen duerch de Switch Online Service eng super Optioun.

Starfield ass séier dem Bethesda säin erfollegräichste Spillstart bis haut ginn, mat iwwer sechs Millioune Spiller déi an der Konstellatioun an hirer Ouvertureswoche bäitrieden. Fir méi Informatiounen iwwer d'Spill, dorënner Rezensiounen a Guiden, besicht eis Geschwëster Websäit Pure Xbox.

Wat sinn Är Gedanken iwwer dës bemierkenswäert Arwing Fräizäit zu Starfield? Hoffnung Dir op en neit Star Fox Spill an der Zukunft? Deelt Är Meenung hei ënnen.

Quellen:

- Pure Xbox

- Xbox Twitter Kont