E rezenten Duerchbroch am Beräich vun topologeschen Isoléiermaterialien kéint bedeitend Implikatioune fir fortgeschratt Elektronik a Quantecomputer hunn, laut Fuerscher um Oak Ridge National Laboratory (ORNL).

Topologesch Isoléiermaterialien sinn eng nei Phas vum Material, déi intern isoléierend Eegeschafte besëtzen, während se konduktiv Eegeschaften op hirer Uewerfläch weisen. Dës eenzegaarteg Charakteristik mécht se héich wënschenswäert fir verschidden Uwendungen, dorënner Quantecomputer.

Mat nëmmen engem elektresche Feld hunn d'Wëssenschaftler vun ORNL en normalen Isolator erfollegräich an e magneteschen topologeschen Isolator transforméiert. Dës banebriechend Erreeche erlaabt Elektrizitéit fräi iwwer d'Uewerfläch an d'Kante vum Material ze fléissen ouni Energievergëftung, de Wee fir d'Entwécklung vun Héichgeschwindegkeet, Low-Power Elektronik auszebauen.

D'Fuerschung, gefouert vum Mina Yoon vun ORNL, hält Verspriechen fir vill praktesch Uwendungen. Dëst beinhalt d'nächst Generatioun Elektronik, Spintronik, a Quantecomputer.

Duerch d'Induktioun vun der Polariséierungsschaltung vum ferroelektresche Substrat duerch dat elektrescht Feld konnten d'Fuerscher verschidde magnetesch an topologesch Zoustänn am Material kreéieren. Dësen Duerchbroch bei der Kontroll vu Quantestaaten kéint d'Feld vun der Elektronik a Rechenzäit revolutionéieren.

D'Resultater goufen an der wëssenschaftlecher Zäitschrëft 2D Materials ënner dem Titel "Net-flüchteg elektresch Kontroll vu magneteschen an topologeschen Eegeschafte vu MnBi2Te4 dënnem Filmer" publizéiert. D'Etude gouf vun de Basic Energy Sciences an dem Quantum Science Center finanzéiert.

