Apple huet ugekënnegt datt et säin Accord mat Qualcomm verlängert fir seng Snapdragon 5G Modem-RF Systemer ze benotzen fir seng Smartphones lancéiert bis op d'mannst 2026. Dëst bedeit datt Apple d'Komponente vu Qualcomm an hiren iPhones fir déi nächst dräi Joer benotzt. Dës Entscheedung kënnt als Verspéidung fir Apple seng Pläng fir seng eege 5G Modem Chips z'entwéckelen, déi erwaart goufen am Joer 2024 agefouert ze ginn.

D'Experten sinn opgedeelt iwwer d'Grënn fir d'Verspéidung vun Apple bei der Entwécklung vun eegene Chipsets. E puer spekuléieren datt Apple et méi usprochsvoll ass wéi erwaart fir säin eegene celluläre Modem Silizium ze kreéieren, anerer suggeréieren datt d'Versuergungsketten Probleemer Schwieregkeete verursaachen. Den Alejandro Cadenas, Associate Vice President bei IDC, bemierkt datt Apple seng Prioritéit ass seng eege Chipsets z'entwéckelen an hiren Accord mat Qualcomm opzehalen, awer d'Firma brauch méi Zäit fir d'Qualitéit vu senger Alternativ ze garantéieren.

Wärend dem Apple seng Efforte fir seng eege 5G Chipsets z'entwéckelen méi laang daueren wéi erwaart, gleewen d'Industrienanalytiker datt d'Firma fir d'Erausfuerderung engagéiert bleift a bedeitend Ressourcen un d'Aufgab verdeelt. D'Verlängerung vum Apple Accord mat Qualcomm bitt kuerz bis mëttelfristeg Sécherheet fir béid Firmen.

Et gëtt Spekulatiounen datt Apple säin erneierten Accord mat Qualcomm mat den Efforte vun der Firma verbonnen ass fir seng Versuergungsketten ze stäerken, besonnesch wéinst verstäerkten Erausfuerderungen a China. Apple sicht vläicht seng Komponentquellen ze diversifizéieren an d'Ofhängegkeet vun engem eenzege Verkeefer ze reduzéieren.

Egal wéi d'Grënn hannert der Verspéidung, gëtt dës Verlängerung als Gewënn fir Qualcomm gesinn, well Apple weider op seng Komponenten vertrauen. D'Detailer vum Kontrakt sinn net ëffentlech gemaach ginn, awer et gëtt ugeholl datt et ähnlech ass wéi den Accord tëscht den zwou Firmen am Joer 2019, no juristesche Streidereien. An där Siidlung huet Apple seng legal Fuerderunge géint Qualcomm zréckgezunn an ausgemaach seng Chips an iPhones ze benotzen, wat schlussendlech dozou gefouert huet datt Apple dem Intel säi Smartphone Modemgeschäft kaaft.

Trotz der Verzögerung gëtt Apple erwaart schlussendlech seng eege 5G Modem Chips ze verëffentlechen, awer den Zäitframe bleift onsécher.

Quellen:

- De Register

- South China Moien Post