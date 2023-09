Qualcomm ënnerschreift neien Deal fir 5G Chips un Apple bis 2026 ze liwweren

Qualcomm huet en neien Accord mat Apple erreecht fir 5G Chips fir iPhones bis op d'mannst 2026 ze liwweren. Als de féierende Designer vu Modem Chips déi Telefone fir mobil Datennetzwierker ze verbannen, huet Qualcomm virdru e Versuergungsdeal mat Apple am Joer 2019 ënnerschriwwen, no der Resolutioun vun engem laangjärege juristesche Sträit tëscht den zwou Firmen.

Den aktuellen Chipversuergungsofkommes tëscht Qualcomm an Apple soll dëst Joer oflafen, dat heescht datt déi kommend iPhones, déi Apple erwaart ze verkënnegen, déi lescht sinn déi ënner dësem Ofkommes verëffentlecht ginn. Wéi och ëmmer, den neien Deal garantéiert datt Qualcomm all Joer Chips fir Apple Telefone bis 2026 ubitt.

Leider sinn déi spezifesch Bedéngungen a Wäert vum Accord net vu Qualcomm bekanntginn. De Chipmaker huet nëmmen erwähnt datt d'Konditioune "ähnlech" sinn wéi de fréiere Versuergungsvertrag. Zousätzlech wäert e Patentlizenzofkommes deen tëscht Qualcomm an Apple am Joer 2019 ënnerschriwwe gouf bis 2025 op der Plaz bleiwen, mat der Méiglechkeet vun enger Verlängerung vun zwee Joer.

Wärend Apple aktiv un der Entwécklung vun senger eegener Modemtechnologie schafft an dem Intel seng Modem Eenheet fir $ 1 Milliard am Joer 2019 kaaft huet, bleift et onkloer wéi séier Apple plangt fir seng eege Chips ze benotzen. Qualcomm huet virausgesot datt nëmmen e Fënneftel vun Apple's iPhones seng Chips bis 2026 benotze wäerten. Dës Projektioun kann awer konservativ ginn, well Qualcomm seng vireg Projektioune fir säi Geschäft mat Apple am Joer 2021 iwwerschratt goufen, mat all iPhone 14 Modeller déi d'lescht Joer verëffentlecht goufen Qualcomm Modem integréiert.

Dësen neien Deal tëscht Qualcomm an Apple ass entscheedend fir d'Apple Versuergungskettenstrategie, besonnesch am Liicht vun den Erausfuerderungen déi et a China huet. D'Versuergungsketten ausserhalb vu China stäerken ass eng Prioritéit fir Apple ginn, an et schéngt datt d'Firma Pläng verspéit oder zréckkënnt fir onofhängeg seng eege Chips a verschiddene Beräicher ze produzéieren.

Quellen: Qualcomm, Hargreaves Lansdown