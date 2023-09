Qualcomm ënnerschreift Deal mat Apple fir 5G Chips bis 2026 ze liwweren

Qualcomm huet e Méindeg ugekënnegt datt et en Accord mat Apple ënnerschriwwen huet fir 5G Chips fir iPhones ze liwweren bis op d'mannst 2026. Dësen Deal verlängert déi existent Relatioun tëscht den zwou Firmen, an et weist datt Apple am Moment net plangt seng eege Modemtechnologie z'entwéckelen. Den Accord kënnt zu enger Zäit wou Apple Erausfuerderungen a China huet a sicht seng Versuergungsketten an anere Beräicher ze stäerken.

Ënnert dem neien Deal gëtt Qualcomm Chips fir iPhones déi all Joer verëffentlecht ginn bis 2026. De genaue Wäert vum Accord gouf net bekanntginn, awer et gëtt gesot datt et ähnlech ass wéi de fréiere Versuergungsofkommes tëscht den zwou Firmen. Qualcomm Aktien sinn no der Ukënnegung ëm 4 Prozent eropgaang, während Apple Aktien ëm 0.5 Prozent eropgaange sinn.

Dësen Deal baut op engem Chipversuergungsvertrag deen Qualcomm an Apple am Joer 2019 ënnerschriwwen hunn, no der Resolutioun vun engem laangjährege juristesche Sträit tëscht den zwou Firmen. Dëse Versuergungsofkommes soll dëst Joer oflafen, sou datt d'iPhones erwaart ginn um Dënschdeg de leschten ze debutéieren ënner deem Deal.

Zousätzlech zum Chipversuergungsofkommes huet Qualcomm och bestätegt datt säi Patentlizenzofkommes mat Apple, deen am Joer 2019 ënnerschriwwe gouf, op der Plaz bleift. Dësen Deal soll am Joer 2025 oflafen, awer et gëtt eng Optioun et fir zwee weider Joer ze verlängeren.

Apple huet un senger eegener Modem Technologie geschafft an d'Intel Modem Eenheet fir $ 1 Milliard am Joer 2019 kaaft. D'Firma huet awer nach keng Detailer zur Verfügung gestallt wéini se plangt seng eegen Chips ze benotzen.

Wärend Qualcomm projizéiert datt nëmmen e Fënneftel vun Apple's iPhones seng Chips bis 2026 benotze wäerten, fréier Projektioune vun der Firma waren ze konservativ. Et sollt bemierkt datt all iPhone 14 Modeller, déi d'lescht Joer verëffentlecht goufen, Qualcomm Modem benotzt hunn. De Qualcomm Chief Financial Officer erwaart och datt déi "grouss Majoritéit" vun den 2023 iPhones, déi dës Woch verëffentlecht ginn, Qualcomm Modem enthalen.

Insgesamt stäerkt dësen erweiderten Deal tëscht Qualcomm an Apple hir Partnerschaft a garantéiert eng stabil Versuergung vu 5G Chips fir Apple seng zukünfteg iPhones. Et proposéiert och datt Apple net plangt seng eege Modemtechnologie an der nächster Zukunft z'entwéckelen.

Source: Den ursprénglechen Artikel gouf vu Reuters hiergestallt.