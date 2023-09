Qualcomm ënnerschreift neien Deal fir 5G Chips un Apple bis 2026 ze liwweren

Qualcomm huet en neien Accord mat Apple ugekënnegt fir 5G Chips fir iPhones ze liwweren bis 2026. De féierende Designer vu Modem Chips déi Telefone mat mobilen Datennetzwierker verbannen, Qualcomm huet virdru e Versuergungsofkommes mat Apple am Joer 2019 ënnerschriwwen nodeems hien eng legal Schluecht geléist huet. Wärend den Chipversuergungsofkommes ënner dem viregten Deal dëst Joer op en Enn geet, garantéiert de leschten Accord vum Qualcomm eng weider Partnerschaft mat Apple.

D'Konditioune vum neien Deal sinn "ähnlech" wéi dee virdrun, obwuel de spezifesche Wäert net verëffentlecht gouf. Qualcomm huet och bestätegt datt säi Patentlizenzvertrag mat Apple, deen am Joer 2025 ofleeft, op der Plaz bleift. Et gëtt eng Optioun fir de Lizenzvertrag fir eng zousätzlech zwee Joer ze verlängeren.

Mëttlerweil schafft Apple un der Entwécklung vun enger eegener Modemtechnologie an huet dem Intel seng Modem Eenheet fir $ 1 Milliard am Joer 2019 kaaft. Apple huet awer net d'Timeline verroden fir seng eege Chips an seng iPhones z'integréieren. Dem Qualcomm seng finanziell Projektioune ginn ugeholl datt nëmmen e Fënneftel vun den Apple iPhones Qualcomm Chips bis 2026 benotzen.

Am Joer 2021 huet dem Qualcomm seng Projektioun fir säi Geschäft mat Apple konservativ erausgestallt well all iPhone 14 Modeller déi dat Joer verëffentlecht hunn Qualcomm Modem benotzt. Déi laangfristeg Relatioun tëscht Qualcomm an Apple war entscheedend fir béid Firmen, an de leschten Accord garantéiert datt Qualcomm e Schlëssel Fournisseur vu 5G Chips fir Apple an de kommende Joeren bleift.

