Qualcomm verlängert Deal fir Apple mat 5G Modems ze liwweren

Qualcomm huet eng Verlängerung vu sengem Deal ugekënnegt fir 5G Modem fir Apple Smartphones ze liwweren, wat beweist datt Apple nach ëmmer Erausfuerderunge fir d'Technologie intern ze entwéckelen. Zënter 2018 schafft Apple un der Schafung vun eegene Modems, déi verantwortlech sinn fir d'Kommunikatioun tëscht hiren Apparater an Zellular Netzwierker ze erliichteren. Dësen Effort ass Deel vun Apple senger gréisserer Initiativ fir méi vu senge Hallefleitkomponenten intern ze produzéieren anstatt op extern Fournisseuren ze vertrauen.

Ënnert de Bedéngungen vum Ofkommes wäert Qualcomm Apple seng Chips ubidden fir d'Smartphone-lancéiere geplangt fir 2024, 2025, an 2026. Wärend d'Spezifizitéite vum Deal net verëffentlecht goufen, huet Qualcomm uginn datt se ähnlech sinn wéi den ursprénglechen Accord, deen am 2019 erreecht gouf. Als de féierende Chipmaker an 5G Technologien, huet Qualcomm Vertrauen a seng laangjäreg Industrieleitung ausgedréckt.

Apple ass de gréisste Client vu Qualcomm, verantwortlech fir ongeféier 25% vu senge Recetten. D'Erwaardung war datt den Upëff vum iPhone 15, geplangt fir en Dënschdeg verëffentlecht ze ginn, ee vun de leschte Modeller wier fir Qualcomm's Modems ze benotzen. Apple a Qualcomm ware virdru mat héichprofiléierten intellektuellen Eegentum a Vertragsstreit weltwäit verbannt ier se eng Siidlung am Joer 2019 erreecht hunn, déi e "Multi-Joer Chipset Versuergungsofkommes" enthält.

Wéi och ëmmer, Apple huet seng Modem Entwécklungspläng kuerz duerno weidergefouert andeems hien dem Intel säi Smartphone Chipgeschäft fir $ 1 Milliard kaaft huet. Dësen neien Deal mat Qualcomm erlaabt d'Méiglechkeet datt Apple seng eege Chips an den nächsten dräi Joer graduell an seng Smartphones integréiere kann, virausgesat datt se prett sinn fir den Asaz.

Notamment hunn d'Aktien vun Qualcomm en 8% Iwwerschoss am Pre-Maarthandel no der Ukënnegung erlieft, schlussendlech mat enger Erhéijung vun 3% am spéide Moienhandel. Am Mee 2021 huet Apple och e Multibillion-Dollar, Multi-Joer Deal mat Broadcom fir verschidden aner 5G Komponenten agaangen.

Definitiounen:

- Modem: En Apparat deen d'Kommunikatioun tëscht engem Computer oder Smartphone an dem Internet iwwer eng Netzwierkverbindung erméiglecht.

- Semiconductor: E Material, typesch Silizium, dat elektresch Konduktivitéitseigenschaften tëscht engem Dirigent an engem Isolator huet. Benotzt fir verschidde elektronesch Komponenten ze fabrizéieren.

- 5G: Déi fënneft Generatioun vu drahtlose Technologie, bitt méi séier Geschwindegkeet a verbessert Konnektivitéit am Verglach mat fréiere Generatiounen.

- Chipmaker: Eng Firma déi integréiert Circuits (Chips) entwéckelt a fabrizéiert an elektroneschen Apparater benotzt.

