Apple wäert weider Qualcomm Modem Chips fir déi nächst dräi Joer benotzen

D'Aktie vu Qualcomm Inc. gesinn e Stroum vu méi wéi 3.8% no der Ukënnegung datt Apple Inc. Dëst kënnt als Iwwerraschung, well Apple erwaart gouf seng Notzung vun de Modem vun dësem Joer ze reduzéieren.

De Versuergungsdeal gouf just en Dag virum Start Event fir d'iPhone 15 Serie opgedeckt. Laut Qualcomm, wäerten hir Modem Chips an déi dräi kommend iPhone Generatiounen integréiert ginn, déi an 2024, 2025, an 2026 verëffentlecht ginn. Wéi och ëmmer, Qualcomm erwaart datt et nëmmen ongeféier 20% vun de Modem gëtt, déi mat Apple's 2026 Handyen verschéckt ginn.

Apple gëtt als ee vun de bedeitendste Cliente vu Qualcomm ugesinn, mat de Kaf vun der Firma iwwer e Fënneftel vun de Qualcomm's $ 44.2 Milliarde Einnahmen am Joer 2020 ausmaachen.

Qualcomm liwwert Apple mat 5G Modem Chips déi Daten an engem Apparat a Radiosignaler konvertéieren fir d'Transmissioun an en Zelltuerm. Zousätzlech bitt Qualcomm aner Ënnerstëtzungskomponenten wéi Miniatur 5G Antennen fir Smartphones a RF Frontends, déi Radiointerferenz filteren an 5G Signaler verstäerken.

Apple kritt net nëmmen Chips vu Qualcomm, awer lizenzéiert och eng Sammlung vun Netzwierkpatenter essentiell fir drahtlose Konnektivitéit an Telefonen. D'lescht Joer huet Apple Qualcomm $ 1.9 Milliarde u Lizenzgebühren fir dës Patenter bezuelt.

Virun der Siidlung vun enger legaler Schluecht tëscht Qualcomm an Apple am Joer 2019, waren Qualcomm seng Netzwierkpatenter e kontrovers Thema. Als Deel vun der Siidlung huet Apple ausgemaach Qualcomm Patenter fir sechs Joer ze lizenzéieren, mat der Optioun fir eng zousätzlech zwee Joer ze verlängeren. Dem Apple seng Acquisitioun vum Intel Corp. säi Modem Chipgeschäft huet seng Efforte weider gefërdert fir dem Qualcomm seng Chips mat senger eegener Technologie ze ersetzen.

Wéi och ëmmer, et schéngt datt Apple d'Verfollegung vun der interner drahtloser Netzwierktechnologie Verspéidunge ka begéinen, wéi d'Entscheedung fir weider Qualcomm Chips bis 2026 ze benotzen seet. Apple huet e Rekord fir seng eege Chips z'entwéckelen, déi primär Prozessoren fir iPhones, Mac Computeren an d'Apple Watch designen.

Zousätzlech zu Qualcomm's Modem Chips, zielt Apple fir aner Drëtt-Partei Komponenten duerch personaliséiert Silizium ze ersetzen. Bloomberg huet virdru dëst Joer gemellt datt Apple plangt seng eege Wi-Fi a Bluetooth Moduler z'entwéckelen, potenziell den Chip ersetzt, deen de Moment vum Broadcom Inc geliwwert gëtt. Datum bleift onsécher.

Den Impakt vun Apple's Chip Entwécklung Efforten op Qualcomm d'Geschäft gëtt erwaart deelweis vun Qualcomm Expansioun an de Gefier Prozessor an Server Chip Mäert kompenséiert ginn.

Quellen:

- CNBC

- UBS Group AG