Apple a Qualcomm hunn en neien Accord ugekënnegt, deen Apple wäert gesinn datt d'Qualcomm's 5G Modems fir op d'mannst déi nächst dräi Joer weider benotzen. Den Deal deckt d'iPhone lancéiert an 2024, 2025, an 2026, verlängert de viregten Ofkommes, deen spéider dëst Joer ofgelaf ass. Dës Nouvelle kënnt an der Mëtt vu fréiere Spekulatiounen datt Apple bis 5 op seng eegen intern 2025G Modemléisung géif iwwergoen.

Als Qualcomm säi gréisste Client ass Apple verantwortlech fir bal e Véierel vun de Recetten vum Chipmaker. Wärend Apple aktiv an der Entwécklung vun engem eegene 5G Modem involvéiert war, huet d'Firma legal Hürden konfrontéiert wéinst Patenter am Besëtz vu Qualcomm, déi an 2029 an 2030 oflafen. a seng A-Serie System op engem Chip (SoC), déi eng Single-Chip Léisung mat bedeitende Verbesserungen an der Batterie Liewen a Leeschtung ubitt.

Andeems hien säin Accord mat Qualcomm verlängert, garantéiert Apple eng zouverlässeg Quell vu 5G Modem fir seng zukünfteg iPhone Modeller. Wärend dem Apple seng Efforte fir säin eegene Modem z'entwéckelen weider, erkennt d'Firma d'Wichtegkeet vun der Qualcomm Technologie an Expertise am Beräich vun der 5G Konnektivitéit. Dës Zesummenaarbecht erlaabt Apple e Konkurrenzvirdeel am Smartphone Maart z'erhalen andeems se Qualcomm's industrieféierend 5G Modem Technologie benotzt.

Wéi d'Demande fir 5G Konnektivitéit weider wiisst, weist dem Apple seng Entscheedung seng Partnerschaft mat Qualcomm ze verlängeren säin Engagement fir seng Clienten déi lescht a fortgeschratt mobil Technologie ze bidden. Duerch enk Zesummenaarbecht mat Qualcomm, Apple kann hir Expertise profitéieren an eng nahtlos Integratioun vun 5G Fäegkeeten an hir zukünfteg iPhone Modeller garantéieren.

Dës Zesummenaarbecht tëscht Apple a Qualcomm verstäerkt hir lafend Partnerschaft a bestätegt d'Industrie Unerkennung vun der Qualcomm Leadership an der 5G Modem Technologie. Et weist och dem Apple seng Engagement fir Innovatioun an déi bescht méiglech Benotzererfarung fir seng Clienten ze garantéieren.

Definitiounen:

- 5G Modem: E Modem ass en Apparat deen d'Kommunikatioun tëscht engem Rechenapparat an engem Netzwierk erméiglecht. E 5G Modem bitt speziell Konnektivitéit un déi lescht Generatioun vu Cellular Netzwierker, erméiglecht méi séier Download- an Uploadgeschwindegkeet, verbessert Latenz a verstäerkte Gesamtnetzleistung.

Quellen:

– Source Artikel: [Quelltext setzen]

- Qualcomm: www.qualcomm.com

- Apple: www.apple.com