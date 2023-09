Qualcomm an Apple stëmmen den neie 5G Chip Supply Deal

Qualcomm huet en neien Accord mat Apple ugekënnegt fir 5G Chips un den Tech Ris bis op d'mannst 2026 ze liwweren. Dëst kënnt no engem fréiere Chipversuergungsdeal tëscht den zwou Firmen am Joer 2019, deen d'Enn vun enger laanger legaler Schluecht markéiert huet.

De kommende iPhone Start, erwaart dës Woch enthüllt ze ginn, wäert d'Finale Produkt sinn, dat ënner dem fréiere Chipversuergungsofkommes agefouert gouf. Wärend spezifesch finanziell Detailer vum neien Accord net verëffentlecht goufen, huet Qualcomm betount datt d'Konditioune "ähnlech" sinn wéi hir viregt Arrangement.

Zousätzlech zum Chipversuergungsdeal hunn Qualcomm an Apple och e Patentlizenzvertrag, dee bis 2025 aktiv bleift, mat der Optioun fir eng Verlängerung vun zwee Joer. Dësen Accord garantéiert datt Apple weider kann Qualcomm seng patentéiert Technologie an hiren Apparater benotzen.

Et ass derwäert ze notéieren datt Apple investéiert huet fir seng eege Modemtechnologie z'entwéckelen. Am Joer 2019 huet d'Firma dem Intel seng Modem Eenheet fir $ 1 Milliard kaaft. Och wann Apple säi Fahrplang fir seng propriétaire Chips an hiren Apparater z'integréieren bleift onbekannt, Qualcomm Projeten datt nëmmen e Fënneftel vun Apple's iPhones hir Chips bis 2026 integréieren.

Wéi och ëmmer, et ass wichteg ze ernimmen datt Qualcomm seng Projektioune betreffend seng Partnerschaft mat Apple an der Vergaangenheet konservativ waren. Am Joer 2021 huet Qualcomm virausgesot datt kee vun den iPhone 14 Modeller hir Modem géif weisen, awer si goufe falsch bewisen wann all d'lescht Joer verëffentlecht Modeller tatsächlech Qualcomm Modem hunn.

Insgesamt garantéiert dësen neien Accord tëscht Qualcomm an Apple eng weider Partnerschaft fir 5G Technologie fir iPhones ze liwweren, wärend Apple och d'Flexibilitéit erlaabt fir seng eege Modem Technologie an Zukunft z'entwéckelen.

