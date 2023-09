D'Ännere Landschaft vum ëffentleche Secteur E-Procurement

Eng rezent Ëmfro vun Euna Solutions leet Liicht op den evoluéierende Staat vum ëffentleche Secteur E-Beschaffung. Ähnlech wéi d'Trends, déi am Business-to-Business (B2B) Ecommerce gesi ginn, wenden Akeefmanager a Beschaffungsteams an der Regierung, akademescher a karitativ Organisatiounen ëmmer méi op digital Technologie fir hir Beschaffungsprozesser ze streamlinéieren.

Ee vun de Schlësselresultater vun der Ëmfro ass datt 44% vun de Keefer vum ëffentleche Secteur elo E-Procurement Software niewent hirem Enterprise Resource Planning (ERP) System benotzen. Zousätzlech hunn 65% vun de Befroten gemellt eng Kombinatioun vu Legacy an méi neier digitaler Technologie ze benotzen. Dës Hybrid Approche erlaabt dem ERP System Kärfunktiounen ze handhaben, während d'E-Procurement-Léisung méi komplex Aufgaben wéi Akaf a Verkeefermanagement geréiert.

D'Ëmfro huet och d'Wichtegkeet vun der Konformitéit, der Effizienz an der Verkeeferengagement fir ëffentlech Beschaffungsprofesser beliicht. Wéi och ëmmer, nëmmen 44% vun de Kaafmanager hunn d'Vertrauen an d'Fäegkeet vun hiren Organisatiounen ausgedréckt fir déi aktuell Aarbechtsbelaaschtung ze handhaben, während 25% zouginn hunn manner Vertrauen ze fillen.

Déi zukünfteg Aarbechtskräfte stellt eng aner Erausfuerderung fir ëffentlech Agencen, well bal 30% vun de Bundesbeamten bis 2025 fir Pensioun berechtegt sinn, an 27% vun der Aarbechtskräfte besteet aus Gen Z. Dës méi jonk Aarbechter hunn eng staark Affinitéit fir Technologie an erwaarden digital Tools fir en Deel vun hirer Aarbecht ze sinn. Si prioritär streamlined Prozesser an Automatisatioun fir Zäit fir méi strategesch Initiativen ze befreien.

Och wann et Fortschrëtter gouf, weist d'Ëmfro datt 20% vun den Akafsmanager vum ëffentleche Secteur nach ëmmer op Pabeier-baséiert Veraarbechtung an ausgeräiften Legacy Systemer vertrauen. Nëmmen 14% hunn gemellt déi lescht digital Tools an Technologien fir hir Beschaffungsprozesser ze benotzen.

D'COVID-19 Pandemie huet d'digital Transformatioun vum Kaf vum ëffentleche Secteur beschleunegt, a vill Organisatiounen forcéiert digital Léisungen aus Noutwennegkeet ze adoptéieren. Allerdéngs war den Iwwergang net ëmmer glat.

Als Conclusioun beliicht d'Ëmfro vun Euna Solutions déi verännert Landschaft vum ëffentleche Secteur E-Procurement. Et ënnersträicht d'Erhéijung vun der Adoptioun vun der digitaler Technologie, d'Erausfuerderunge fir d'Rekrutéierung vun méi jonke Kaaffachleit, an d'Wichtegkeet vu streamlined Prozesser an Automatiséierung bei Akaafsoperatiounen.

