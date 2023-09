Dbrand annoncéiert Limited Edition PS5 Platen Inspiréiert vu Spider-Man Designs

Benotzerdefinéiert Konsol Haut Firma Dbrand huet en neie Set vu limitéierter Editioun PS5 Placke genannt Arachnoplates enthüllt. Dës Placke si staark inspiréiert vun Sony's offiziellen Spider-Man Designs, besonnesch de Bündel fir dat kommend Spill Marvel's Spider-Man 2.

Dem Sony seng limitéiert Editioun Bündel huet e personaliséierte PS5 Cover mat schwaarze Knäppercher op engem roude Hannergrond, symboliséiert d'Schluecht tëscht Venom a Spider-Man. Dem Dbrand seng Arachnoplates gläichen dem Sony säin Design awer hunn méi komplizéiert Webbing a keng Spann.

Dem Dbrand säi spilleresche Take on Sony seng Versioun ass evident an der Artikelbeschreiwung. D'Firma spott subtil Sony fir net genuch Stock vun hire lizenzéierte Videospill Säitepanelen ze produzéieren. Den Dbrand seet: "Merci datt Dir de Ball erofgeet, Dir [Serie vun Expletiver]." Dëst ass eng Referenz op d'Tatsaach datt Sony hir offiziell Placke séier ausverkaaft hunn, wat zu Scalperen féiert, déi se zu exorbitante Präisser weider verkaafen. Dbrand zielt fir de Mangel unzegoen an eng Alternativ fir Fans ze bidden, déi op den offiziellen Placke verpasst hunn.

Dëst ass net déi éischte Kéier datt Dbrand Sony ëffentlech kritiséiert huet. Am Joer 2021 huet d'Firma seng eege Ersatzplacke fir de PS5 verëffentlecht, behaapt datt se dem Sony säin Design "fix" hunn. Dbrand huet souguer Sony getraut se an enger fett Ausso op hirer Websäit ze verklot. Wéi och ëmmer, si hu schlussendlech d'Placke missen aus dem Verkaf zéien wann Sony e Bréif erausginn huet, deen juristesch Handlung bedroht huet.

Dbrand's Arachnoplates kënne virbestallt ginn fir 65 kanadesch Dollar, mat zousätzlech Optiounen wéi eng Haut fir d'Mëtt vum PS5 Cover a roude Liichtstreifen ze decken. Am Verglach sinn déi offiziell Spider-Man Covers fir £ 54.99 am PlayStation Store verkaaft.

Dem Dbrand seng spilleresch Approche a limitéiert Editioun Offeren bidden Fans vum PS5 alternativ Personnalisatiounsoptiounen. Wärend inspiréiert vun den Designen vu Sony, füügt Dbrand säin eegene Twist un, suergt fir déi, déi op déi offiziell Placke verpasst hunn oder einfach eng aner Ästhetik léiwer maachen.

