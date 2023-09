WSFA 12 Neiegkeeten um 6 fir Commercial Free fir NFL Season Opener ze sinn

By

WSFA 12 News um 6 wäert eng kommerziell-gratis, digital-nëmmen Sendung um Donneschdeg sinn wéi NBC dat éischt NFL Spill vun der 2023 Saison ofdeckt. Déi regulär Programméierung ass geplangt fir um 10:30 Auer nom Spill erëm ze starten.

De Livestream vun WSFA 12 News um 6 wäert verfügbar sinn op WSFA.com, der WSFA 12 News App, an am Artikel mat der Ofdeckung. NBC fänkt seng Ofdeckung vum NFL Kickoff um 6 Auer un mat engem Match tëscht den Detroit Lions an de Kansas City Chiefs. De Match fänkt um 7 Auer un

Fir déi, déi dës Neiegkeet net op der WSFA News App kréien, ass et recommandéiert d'App aus dem Apple App Store oder vum Google Play Store erofzelueden fir Neiegkeeten Alarmer méi séier a gratis ze kréien.

WSFA 12 News ass en Alabama-baséiert Noriichtennetz an ass am Besëtz vum Grey Television. D'Gare servéiert haaptsächlech d'Montgomery Regioun. Den NFL Kickoff ass en héich erwaarten Event deen den Ufank vun enger neier Fussballsaison markéiert.

Quellen:

- WSFA 12 Neiegkeeten

- NBC

Definitiounen:

- Livestream: Eng Live Sendung déi an Echtzäit iwwer eng Internetverbindung ka gekuckt ginn.

- Kommerziell-gratis: Eng onënnerbrach Sendung ouni Reklammen.