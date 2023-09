Ass Primeape e kompetitive Pick am Pokémon GO?

Wéi d'Mankey Spotlight Hour zu Pokémon GO kënnt, sinn d'Trainer fäerten ze wëssen ob Primeape, déi evoluéiert Form vu Mankey, liewensfäeg ass an der kompetitiver an der Razzia Szen vum Spill. Fir dëst ze bestëmmen, musse verschidde Faktoren berücksichtegt ginn.

Als éischt ass Primeape e pure Fighting-Typ Kreatur, mécht et schwaach géint Psychic, Flying, a Fairy-Typ Attacken, a resistent géint Dark, Bug, a Rock-Typ Attacken. Säin héchste Stat ass säin Attack, wat en impressionante 207 ass. Während seng aner Statistike méi niddereg sinn, klasséiert dat net als eng Glaskanoun.

A Spiller géint Spiller (PvP) Schluechte spillt Primeape anstänneg a spezielle Coupe, awer fällt kuerz am Verglach mat Top Kämpfer wéi Scrafty a Medicham, déi Zougang zu Power-up Punch hunn. An der Great League ass Primeape iwwerklasséiert, an an der Ultra League hält säin datéierte Beweegungsset et zréck.

Wéi och ëmmer, fir déi determinéiert Primeape ze benotzen, ass e Beweegungsset vu Counter, Cross Chop, an Night Slash fir Ofdeckung recommandéiert. Alternativ kann Close Combat fir maximal Schued benotzt ginn.

A Spiller versus Ëmfeld (PvE) Iwwerfäll, Primeape Tariffer schlecht wéinst der Existenz vun Machamp. Iwwerdeems et a méi schwaache Dräi-Star Iwwerfäll benotzt ka ginn, ass seng Effektivitéit limitéiert am Verglach mat Fënnef-Star Iwwerfäll. Fir Razzia Zwecker, Close Combat, Ice Punch, an Night Slash sinn ideal gelueden Attacke ofhängeg vun de Chef Spiller wëllen kämpfen.

Als Conclusioun, wärend Primeape vläicht net déi kompetitivst Wiel am Pokémon GO ass, kann et nach ëmmer effektiv a spezifesche Situatiounen benotzt ginn. Trainere déi interesséiert sinn Primeape zu hirer Sammlung fir Pokedex Fäerdegstellung ze addéieren, kënnen nach ëmmer Wäert fannen fir dës Kreatur ze kréien.

