D'National Collection of Aerial Photography (NCAP) ass e renomméierte Repository vun historesche Loftbilder, déi Millioune vu Biller ëmfaasst déi bedeitend global Eventer a Plazen erfaassen. D'Haaptziel vun der NCAP ass dës wäertvoll Opzeechnungen a béid digitalen a kierperleche Formater ze sammelen an ze schützen, fir hir Erhaalung fir zukünfteg Generatiounen ze garantéieren.

Fir d'Erausfuerderungen am Zesummenhang mat Handhabung a Konservatioun unzegoen, huet den Alan Potts, den Digital Imaging Manager, Monmouth Scientific gesicht fir eng Léisung fir e proppert Ëmfeld fir d'NCAP Team d'sécher Sammlungsverwaltung ze etabléieren. Nodeem se an eng nei Ariichtung zu Edinburgh geplënnert ass, huet d'NCAP Team déi néideg Plaz kritt fir dës Erausfuerderungen unzegoen.

Monmouth Scientific identifizéiert de Recirculating Fume Cupboard als déi optimal Léisung fir den Ufuerderunge vum Team z'erreechen. Dëse Workspace bitt Techniker e séchert an effizient Ëmfeld fir Aufgaben wéi d'Schimmelentfernung vu fotografesche Printen a Filmpräparatioun. D'Schränke kënnen effektiv de Loftfloss kanaliséieren, Damp erfaassen an se an engem kontrolléierten Aarbechtsberäich begrenzen. Propper Loft gëtt dann zréck an de Labo duerch d'Benotzung vun Aktivkohlenfilter ausgestraalt.

D'Benotzung vun dëse recirkuléierten Dampschränke suergt net nëmmen fir e méi gesonde Aarbechtsberäich fir d'Personalmemberen, awer bitt och Käschtespuerend Virdeeler an dréit zu engem méi gréngen a méi nohaltege Laboratoire bäi. Mat der Ëmsetzung vun dëser neier Technologie a Workflow Verbesserungen ass den NCAP elo fäeg kritesch Conservatiounsprobleemer ze prioritären.

Den Alan Potts, den Digital Imaging Manager, huet seng Zefriddenheet mat der Aarbecht mat Monmouth Scientific ausgedréckt, a behaapt datt hir Leedung an Expertise wäertvoll waren fir d'Risiken z'identifizéieren an déi entspriechend Ausrüstung fir d'Aarbecht ze wielen. D'Partnerschaft huet zu der Entwécklung vu spezialiséierte Léisungen gefouert, déi un der eenzegaarteger Applikatioun vum NCAP passen, wat hinnen erlaabt dësen eenzegaartege Rekord vu Weltevenementer ze erhaalen, wéi se vun uewen gesi ginn.

Monmouth Scientific ass e Leader a propper Loftléisungen, spezialiséiert op ëmweltverantwortlech recirkuléierend Technologie. Hir Léisungen, dorënner Fume Cabinets, Laminar Flow Systemer, Biologesch Sécherheetskabinetten, Pudder Containment Eenheeten, an ISO Class Cleanrooms, prioritär Personal Sécherheet wärend den Energieverbrauch miniméiert. Si këmmere sech op eng divers Palette vun Industrien, wéi Laboratoiren, Fuerschungsinstituter, pharmazeutesch Firmen, Elektronik Hiersteller, a Raumfaartfirmen.

Insgesamt weist dës Partnerschaft tëscht der National Collection of Aerial Photography a Monmouth Scientific d'Wichtegkeet vun innovativen Technologien a Praktiken fir d'Erhaalung an d'Accessibilitéit vu wäertvolle Rekorder fir zukünfteg Generatiounen ze garantéieren.

Quellen:

- D'National Collection of Aerial Photography (NCAP)

- Monmouth Scientific Limited