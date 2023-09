Dem UMass Lowell säi Saab Center kritt Grant fir Portugisesch amerikanesch Digitalarchiv auszebauen

Dem UMass Lowell säi Saab Center fir Portugisesch Studien huet en $300,000 Subventioun vun der William M. Wood Foundation vu Boston kritt. Dëse Subventioun ënnerstëtzt d'Erweiderung vun de Sammlungen vum Portugisesch American Digital Archive (PADA) am UMass Lowell's Center for Lowell History. D'Fongen ginn benotzt fir d'portugisesch-amerikanesch Erfahrung an zousätzlech Massachusetts Gemeinschaften ze dokumentéieren, dorënner Cambridge / Somerville a Peabody.

Gegrënnt virun dräi Joer, enthält PADA de Moment 34 Sammlungen an iwwer 3,000 Fotoen an Dokumenter, souwéi Film- an Audioopnamen. Dës Archivlager si fir Studenten, Educateuren an der Allgemengheet zougänglech. Déi nei Subventioun erlaabt PADA seng Aarbecht mat Vollzäitarchivist Nicole "Nikki" Tantum an Historiker Dr Gregory Grey Fitzsimons weiderzeféieren. Tantum wäert d'Sammlungen vum Archiv ausbauen, während Fitzsimons dës Materialien benotze fir eng Geschicht vun de Portugisen zu Greater Lowell ze schreiwen.

Den Dr Frank Sousa, den Direkter vum Saab Center, ënnersträicht d'Wichtegkeet vun der Opzeechnung vun der portugisesch-amerikanescher Erfahrung, besonnesch well et keng Immigratioun méi gëtt. Vill Dokumenter, wéi déi vu Kierchen a Veräiner, riskéiere sech ze verschwannen, well dës Institutiounen no an no verschwannen. D'Archiv huet Sammlunge vu verschiddene Generatioune vu Portugisesch-Amerikaner kritt, déi dofir suergen datt hir Geschicht a Kultur erhale bleiwen an dem Public zougänglech gemaach ginn.

Den Dr Sousa hofft datt d'Efforte vum Saab Center a PADA eng gréisser portugisesch Participatioun u Publikatiounen, Dokumentarfilmer an aner kulturell Produktiounen am Zesummenhang mat der amerikanescher Erfahrung encouragéieren. Hien ënnersträicht och d'Noutwendegkeet fir eng weider Sammlung vu Materialien aus Familljen, wéi Fotoen, Päss a Bréiwer, fir d'portugisesch Erfahrung an der Regioun an uechter Amerika fir zukünfteg Generatiounen ze chroniséieren an besser ze verstoen.

Fir Zougang zu de Sammlungen vum Portugiseschen American Digital Archive ze kréien, besicht d'UMass Lowell Websäit.

- Definitiounen:

- Saab Center fir Portugisesch Studien: E Fuerschungszentrum um UMass Lowell gewidmet fir d'Studie vun der portugisescher Kultur a Geschicht.

- Portugisesch American Digital Archive (PADA): En Archiv am UMass Lowell's Center for Lowell History dat d'portugisesch-amerikanesch Erfarung dokumentéiert duerch Sammlunge vu Fotoen, Dokumenter, Film, an Audioopnamen.

- William M. Wood Foundation: Eng Boston-baséiert Fondatioun déi e Subventioun zur Verfügung gestallt huet fir d'Expansioun vu PADA z'ënnerstëtzen.

- UMass Lowell: D'Universitéit vu Massachusetts Lowell, eng ëffentlech Fuerschungsuniversitéit zu Lowell, Massachusetts.