Apple stellt Enhanced Portrait Mode an Night Mode am iPhone 15 vir

Zesummefaassung: Apple huet déi neiste Feature-Aktualiséierunge fir seng Kamera-App am iPhone 15 enthüllt. De verstäerkte Portrait-Modus integréiert elo Maschinnléiertechnologie fir automatesch Leit an Hausdéieren z'entdecken, déi Benotzer iwwerraschend portraitähnlech Fotoen ubidden. Zousätzlech huet Apple Verbesserungen am Night Mode gemaach fir Low-Light Fotografie Fäegkeeten ze verbesseren. Den iPhone 15 huet och aktualiséiert Kamera Spezifikatioune mat enger f/1.6 Ouverture Objektiv, eng 2x Telefotooptioun an enger 24-Megapixel Kapazitéit.

Apple huet säi renomméierten Portrait Mode op den nächsten Niveau am iPhone 15 geholl mat der Integratioun vu Maschinnléiertechnologie. Dës nei Feature benotzt fortgeschratt Algorithmen fir d'Kompositioun vun der Foto ze analyséieren an automatesch op de Portrait Modus ze wiesselen wann eng Persoun oder Hausdéier festgestallt gëtt. Dës Innovatioun zielt d'Benotzer professionnell ausgesinn Portraiten ze bidden ouni de Besoin fir manuell Upassungen.

Ausserdeem, nodeems se eng Foto am Portrait Modus erfaasst hunn, hunn d'Benotzer elo d'Fäegkeet de Fokus tëscht verschiddenen Individuen oder Hausdéieren ze wiesselen, fir sécherzestellen datt de gewënschte Sujet perfekt beliicht ass. Och wann d'Optioun fir de Portraitmodus auszeschalten an zréck op d'originell Foto zanter senger Aféierung verfügbar ass, füügt dësen neien Update méi Villsäitegkeet a kreativ Kontroll un d'Feature.

Apple huet och Verbesserunge vum Night Mode gemaach, wat d'Benotzer erlaabt beandrockend Fotoen och an usprochsvollen niddereg-Liicht Ëmfeld ze erfassen. Wärend spezifesch Detailer iwwer d'Verbesserungen net opgedeckt goufen, suggeréiert dem Apple säin Engagement fir dës Feature kontinuéierlech ze verbesseren datt d'Benotzer besser Bildqualitéit a reduzéierte Geräischer an däischter beliichten Szenarie kënne erwaarden.

Wat d'Kamera Spezifikatioune ugeet, huet den iPhone 15 eng f / 1.6 Ouverture Lens, déi et erlaabt méi Liicht an de Kamerasensor anzeginn, wat zu méi schaarf a méi vibrant Biller resultéiert. Zousätzlech bitt d'2x Telefotooptioun d'Benotzer eng verstäerkte Zoomfäegkeet, déi hinnen erlaabt Themen vun enger Distanz ze erfassen ouni d'Bildqualitéit ze kompromittéieren. Mat enger 24-Megapixel Kapazitéit kënnen d'Benotzer méi héich Opléisung Fotoen mat méi Detail a Kloerheet erwaarden.

Am Allgemengen, Apple d'Aktualiséierungen op Portrait Mode an Night Mode, gekoppelt mat de verbesserte Kamera Spezifikatioune am iPhone 15, weisen d'Firma Engagement fir seng Benotzer aussergewéinlech Fotografiefäegkeeten ze bidden. Dës Fortschrëtter suergen datt d'Benotzer beandrockend Portraite a qualitativ héichwäerteg Fotoen an all Beliichtungszoustand erfaasse kënnen.

