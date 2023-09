Pokémon Scarlet a Violet DLC: The Hidden Treasure of Area Zero Verëffentlecht

Déi héich erwaart Pokémon Scarlet a Violet DLC ass endlech ukomm, mam éischten Deel mam Titel 'The Teal Mask' gëtt dës Woch verëffentlecht. Trainere kënnen elo op eng nei Aventure am Land Kitakami starten, nei Pokémon begéinen, nei Plazen entdecken an nei Geschichten erliewen.

Ee vun de spannenden Ergänzunge vun dëser DLC ass d'Aféierung vun The Heroes of Kitakami, e Grupp vu mächtegen Traineren déi eng entscheedend Roll an der Geschicht spillen. Trainere wäerten d'Méiglechkeet hunn mat hinnen ze interagéieren, iwwer hir Reesen ze léieren, a vläicht souguer op Schluechte erausfuerderen.

D'Duerf Kitakami hëlt och d'Mëttpunkt an dëser DLC, sou datt d'Traineren sech a senger räicher Kultur tauchen an hir Geheimnisser entdecken. Et ass eng lieweg a lieweg Plaz déi eng eenzegaarteg Atmosphär am Verglach mat anere Regiounen am Spill bitt.

Ausserdeem wäerten d'Trainer vertraut Pokémon begéinen, déi aus anere Regiounen migréiert sinn an de Kitakami hiert neit Heem gemaach hunn. Een esou Pokémon ass Polteageist, eng nei entdeckt Spezies exklusiv fir dës DLC. Säin Design a seng Fäegkeeten maachen et zu enger spannender Ergänzung fir all Trainer Team.

Wann Dir drun denkt den DLC ze kafen, ass et derwäert ze notéieren datt "The Hidden Treasure of Area Zero" mat zwee Deeler kënnt - 'The Teal Mask' an 'The Indigo Disk'. Zousätzlech enthält et en eenheetleche Set deen all d'Saisons duerstellt, wat d'Trainer erlaabt hir Erscheinung am Spill ze personaliséieren.

Gitt sécher d'DLC Versioun ze wielen déi kompatibel ass mat Ärer eegener Kopie vum Spill wann Dir e Kaf maacht.

Als Ofschloss markéiert d'Verëffentlechung vum Pokémon Scarlet a Violet DLC e spannend neit Kapitel am Spill. Mat neie Pokémon, faszinéierende Geschichten, an atemberaubende Plazen, ass et e Must-Have fir all Pokémon Trainer, deen op frësch Abenteuer freet.

