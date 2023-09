Verëffentlechungszäite fir The Teal Mask DLC am Pokémon Scarlet a Violet

Trainere weltwäit waarden op d'Verëffentlechung vum éischte Pokémon Scarlet a Violet DLC, The Teal Mask. Setzt e Mëttwoch ze starten, September 13, Spiller si virwëtzeg iwwer déi spezifesch Verëffentlechungszäiten an hirer Regioun.

No bestätegt Informatioun gëtt The Teal Mask DLC zu den folgenden Zäiten verëffentlecht:

– 6 Auer Pazifik Zäit (12. September)

– 8 Uhr Zentralzeit (12. September)

– 9 Uhr Eastern Time (12. September)

- 2 Auer UK Zäit (13. September)

– 3 Auer Zentraleuropa Zäit (13. September)

- 5:30 Auer Indian Time (13. September)

– 9 Auer Japan Zäit (13. September)

Dës Zäite kënnen ënnerleien ze änneren, awer d'Spill gëtt erwaart ronderëm déi geliwwert Zäit ze starten. D'Spiller solle fir all Ukënnegung iwwer d'Verëffentlechungszäit Ännerungen aktualiséiert bleiwen.

D'Teal Mask ass en Deel vum The Hidden Treasure of Area Zero DLC fir Pokémon Scarlet a Violet. D'DLC hëlt d'Spiller op eng Schoulrees op Kitakami, e liewege Duerf gefëllt mat festlechen Aktivitéiten a Stroosseverkeefer. D'Pokémon Company huet scho nei Pocket Monsteren, Legendären a Personnagen gepëtzt, déi an der Teal Mask agefouert ginn.

Leaks hunn och zousätzlech Informatioun iwwer nei Fäegkeeten opgedeckt, Pokedex Entréen, a Pocketmonster wéi Bloodmoon Ursaluna. Den zweeten Deel vum The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, genannt The Indigo Disk, ass geplangt fir eng Q4 / Wanter Verëffentlechung am Joer 2023.

Spiller déi d'Teal Mask DLC erliewen wëllen, mussen entweder Pokémon Scarlet oder Pokémon Violet besëtzen. Déi, déi béid Spiller besëtzen, mussen separat Exemplare vun der Teal Mask kafen.

Trotz initialen techneschen Themen déi d'Spiller Immersioun an d'Erfahrung beaflosst hunn, Pokémon Scarlet a Violet haten e ganz erfollegräiche Start, ginn déi gréissten Nintendo Verëffentlechung vun allen Zäiten mat 10 Milliounen Exemplare verkaf an den éischten dräi Deeg.

