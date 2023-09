Pokémon Go A Paldean Adventure Event: E groussen Hit ënner Fans

Déi rezent Pokémon Go A Paldean Adventure Event ass e grousse Succès ginn, mat Fans nennen et de "bescht Event an Alter." Dëst Evenement huet nei Fonctiounen a Bonus agefouert datt Spiller begeeschtert an opgereegt lénks hunn.

Ee vun den Highlights vum A Paldean Adventure Event ass den Ultra Unlock Bonus, déi 4x Catch XP a Stardust enthalen. D'Spiller hunn hir Begeeschterung iwwer dës Bonus ausgedréckt, well se hinnen gehollef hunn séier ze Niveau. Vill Spiller hunn erwähnt datt se elo op de Wee sinn fir den Niveau 50 ze erreechen dank dësen erstaunleche Bonus.

D'Evenement huet och nei Pokémon agefouert, wat zu der Opreegung vun de Spiller bäigefüügt huet. Si hunn hir Freed ausgedréckt eppes Neies ze fangen an hunn d'Evenement als dat Bescht a laanger Zäit gelueft.

Zousätzlech zu de Bonusen an neie Pokémon, Niantic huet Golden Pokestops am Event abegraff. Dës speziell Pokestops maachen et méi einfach fir d'Spiller op Pokeballs opzebauen, fir de Spaass fir méi laang Perioden ze halen.

D'A Paldean Adventure Event huet net nëmme Spiller mat sengen In-Game Features begeeschtert, awer och Spiller zesumme bruecht. Vill Spiller hu gemellt méi Aktivitéit an hire lokale Parken ze gesinn, mat Leit déi all Dag Pokémon Go spillen zënter dem Event ugefaang huet. Dëst weist just wéi populär an engagéierend d'Evenement war.

Den Erfolleg vun der A Paldean Adventure Event huet d'Fans éierlech op den Upëff vum Ultra Unlock: Paldea Event gelooss, deen den 10. September 2023 ufänkt. Mat der positiver Äntwert an der Opreegung ronderëm dat aktuellt Evenement, ass et keng Iwwerraschung datt d'Fans sech op freeën. wat Niantic fir si nächst huet.

