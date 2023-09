Google Teases Pixel Watch 2 mat neien Design a Features

Google huet en Teaser Video vun der kommender Pixel Watch 2 verëffentlecht, déi e puer bemierkenswäert Differenzen am Design a Featuren weist. D'Smartwatch behält en ähnlechen Gesamtdesign wéi säi Virgänger, awer mat e puer Schlësselupdates.

Déi merkbarst Ännerung ass d'Sensor-Array, déi elo e kreesfërmege Design mat méi klengen LEDs huet am Verglach mat de rechteckegen opteschen Sensoren vun der Original Pixel Watch. Rumeuren suggeréieren datt d'Pixel Watch 2 de Sense 2 kontinuéierlechen elektrodermalen Aktivitéitssensor enthält, wat den Neidesign erkläre kann.

En anere bedeitende Update ass d'Zousatz vun enger IP68 Bewäertung, wat e verbesserte Schutz géint Stëbs a Waasser ugeet am Verglach zum Original Pixel Watch seng 50m Waasserresistenz. Déi nei Bewäertung suggeréiert datt d'Pixel Watch 2 schwammenbeständeg ass a kann zu engem gewësse Mooss Waasser ënnergoen.

Zousätzlech schéngt d'Kroun vun der Pixel Watch 2 méi flaach mam Écran ze sëtzen, eliminéiert de klenge Ausschnëtt op der ursprénglecher Auer. Et gëtt spekuléiert datt grouss Upgrades fir d'Pixel Watch 2 aus Software an intern Komponente kommen, wéi d'Qualcomm Snapdragon W5 Plus Plattform.

Google huet ugekënnegt datt d'Virbestellunge fir d'Pixel Watch 2 de 4. Oktober fänken, zesumme mam Pixel Event vun der Firma. Mat dëse spannenden Designännerungen an erwaarten Features, Tech-Enthusiaster a wearable Apparat Benotzer waarden op de Start vun der Pixel Watch 2.

Quell: Victoria Song, Senior Reporter bei The Verge

Definitiounen:

1. IP68 Bewäertung: D'IP68 Bewäertung weist datt en Apparat héich resistent géint Staub a Waasser ass, wat et erlaabt fir eng gewëssen Dauer ouni Schued am Waasser ënnerzegoen.

2. Sensor Array: E Sensor Array ass en Arrangement vu Sensoren déi zesumme schaffen fir Daten ze sammelen an ze veraarbecht, wat verschidde Funktiounen a Funktionalitéiten an engem Apparat erméiglecht.

3. Elektrodermal Aktivitéit (EDA) Sensor: En elektrodermalen Aktivitéitssensor moosst d'elektresch Konduktivitéit vun der Haut, wat Abléck an physiologeschen an emotionalen Zoustänn ubitt.

Notiz: Dësen Artikel baséiert op Informatioun aus engem Quellartikel awer enthält keng URLen oder Biller aus dem Originalartikel.