Google bestätegt Pixel Watch 2 Start an Indien de 5. Oktober

Google Indien huet ugekënnegt datt déi héich erwaart Pixel Watch 2 an Indien am Oktober 5 debutéiert, e Dag no senger globaler Start am Oktober 4. D'Smartwatch wäert exklusiv op Flipkart, der populärer E-Commerce Plattform kaaft ginn.

D'Pixel Watch 2 gëtt niewent der Pixel 8 Serie an den neie Pixel Buds um Made by Google Event enthüllt. Wärend d'Präisser an d'Spezifikatioune vun der Pixel Watch 2 net vu Google opgedeckt goufen, e Video Teaser gepost op X weist säin Design, mat engem Porzellan Faarfband. Déi kommend Smartwatch huet Ähnlechkeet mat sengem Virgänger, der Pixel Watch, déi net an Indien verëffentlecht gouf.

Berichter suggeréieren datt d'Pixel Watch 2 mat engem Qualcomm Snapdragon W5 Serie Chipset ugedriwwe ka ginn, bitt eng Batterieliewen vun iwwer 24 Stonnen mat senger ëmmer-on Display (AOD) Feature aktivéiert. Et gëtt erwaart op Wear OS ze lafen 4. Zousätzlech kann d'Smartwatch véier nei Packs vu Auer Gesiichter hunn - Accessible, Arc, Bold Digital, an Analog Bold - an en Aluminiumkierper.

D'Google Play Console Oplëschtung weist datt d'Pixel Watch 2 vläicht mat engem Qualcomm SW5100 SoC ausgestatt ass, rumoréiert de Snapdragon W5 Chipsatz. Wärend Google knapps iwwer d'Spezifikatioune vum Apparat bliwwen ass, weist säi Schwéierpunkt op AI beim rezenten Google I/O 2023 Event op d'Integratioun vu kënschtlecher Intelligenz Technologie a seng zukünfteg Produkter.

D'Opreegung baut wéi d'Startevenement Approche kënnt, an d'Konsumenten an Indien kënnen elo op d'Disponibilitéit vun der Pixel Watch 2 op Flipkart freeën ab dem 5. Oktober.

Quellen:

- Google Indien bestätegt de Start vun der Pixel Watch 2 an Indien de 5. Oktober, Flipkart Disponibilitéit [Gadgets 360]

- Pixel Watch 2 fir de 5. Oktober an Indien ze lancéieren, Flipkart Teaser Page Goes Live [MySmartPrice]